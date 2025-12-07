Language
     दोपहर को स्नैचिंग, चंडीगढ़ पुलिस ने की नाकेबंदी और कुछ घंटों में धर-दबोचे दो स्नैचर

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    चंडीगढ़ के दड़वा गांव में एक व्यक्ति से मोबाइल और पर्स छीनने के मामले में पुलिस ने दो स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता भीम ने बताया कि जब वह ...और पढ़ें

    चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ ही घंटों में स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मोबाइल फोन और पर्स छीनने की सूचना पर नाकेबंदी की और कुछ ही घंटों में दो स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनक पहचान अर्शदीप उर्फ टिम्मा और सुकेश के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    शिकायतकर्ता भीम ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10 बजे वह दड़वा गांव की मस्जिद के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान दो युवक आए और उससे जबरन उसका मोबाइल फोन व पर्स छीनकर फरार हो गए। भीम ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

    पुलिस ने स्नैचर्स को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने दोनों स्नैचर्स को पकड़ लिया। पुलिस अब स्नैचर्स के आपराधिक रिकाॅर्ड के बारे में जांच कर रही है।