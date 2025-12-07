 दोपहर को स्नैचिंग, चंडीगढ़ पुलिस ने की नाकेबंदी और कुछ घंटों में धर-दबोचे दो स्नैचर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मोबाइल फोन और पर्स छीनने की सूचना पर नाकेबंदी की और कुछ ही घंटों में दो स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनक पहचान अर्शदीप उर्फ टिम्मा और सुकेश के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायतकर्ता भीम ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10 बजे वह दड़वा गांव की मस्जिद के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान दो युवक आए और उससे जबरन उसका मोबाइल फोन व पर्स छीनकर फरार हो गए। भीम ने मामले की सूचना पुलिस को दी।