चंडीगढ़ पुलिस ने दबोचा ड्रग तस्कर, निकला टैक्सी चालक, 30 इंजेक्शन बरामद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 30 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए है। आरोपित की पहचान रामदरबार निवासी अजय कुमार उर्फ संजय के रूप में हुई है। वह टैक्सी चलाता है और पार्क के पास नशा सप्लाई करने की फिराक में घूम रहा था। उस पर पहले भी मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार उसके पास फेनिरामाइन मेलिएट और बुप्रेनार्फिन हाइड्रोक्लोराइड के 30 इंजेक्शन थे। जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर की रात 10:30 बजे एएसआई पवन कुमार और पीपी हलोमाजरा की टीम रामदरबार फेज-2 के कैक्टस पार्क के पास गश्त कर रही थी। वहां पुलिस ने एक युवक को संदिग्ध हालत में देखा।