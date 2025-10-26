चंडीगढ़ पुलिस ने दबोचा ड्रग तस्कर, निकला टैक्सी चालक, 30 इंजेक्शन बरामद
चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-31 में एक ड्रग तस्कर को 30 नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया। उसकी पहचान रामदरबार निवासी अजय कुमार के रूप में हुई है, जो टैक्सी चलाता है। पुलिस गश्त के दौरान कैक्टस पार्क के पास उसे संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। तलाशी में फेनिरामाइन मेलिएट और बुप्रेनार्फिन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शन बरामद हुए। आरोपित के पास इनका कोई परमिट नहीं था और उस पर पहले भी मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 30 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए है। आरोपित की पहचान रामदरबार निवासी अजय कुमार उर्फ संजय के रूप में हुई है। वह टैक्सी चलाता है और पार्क के पास नशा सप्लाई करने की फिराक में घूम रहा था। उस पर पहले भी मामले दर्ज हैं।
पुलिस के अनुसार उसके पास फेनिरामाइन मेलिएट और बुप्रेनार्फिन हाइड्रोक्लोराइड के 30 इंजेक्शन थे। जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर की रात 10:30 बजे एएसआई पवन कुमार और पीपी हलोमाजरा की टीम रामदरबार फेज-2 के कैक्टस पार्क के पास गश्त कर रही थी। वहां पुलिस ने एक युवक को संदिग्ध हालत में देखा।
जैसे ही पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़कर बैग की तलाशी ली तो 15 फेनिरामाइन मेलिएट और 15 बुप्रेनार्फिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन बरामद हुए। युवक के पास कोई कानूनी परमिट नहीं था। उसने अपनी पहचान अजय कुमार के रूप में बताई। उस पर पहले भी मामले दर्ज हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।