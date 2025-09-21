बीमा पाॅलिसी रिन्यू करवाने के नाम पर तीन लाख की ठगी, चंडीगढ़ पुलिस ने नोएडा-दिल्ली से दबोचे दो शातिर

चंडीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिन्यू करने के नाम पर एक व्यक्ति से तीन लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को नोएडा और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। गुरबीर सिंह देओल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर संजय श्रीवास्तव और गौरव को पकड़ा। पुलिस अब गिराेह के सरगना की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। संगठित तरीके से बैंक खाते और सिम कार्ड जुटाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के दो शातिरों को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) निवासी 40 वर्षीय संजय श्रीवास्तव और दिल्ली निवासी 25 वर्षीय गौरव को नोएडा और गाजियाबाद से पकड़ा। इन दोनों ने बीमा पाॅलिसी रिन्यू करवाने के नाम पर चंडीगढ़ के एक व्यक्ति से तीन लाख रुपये की ठगी की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। चंडीगढ़ निवासी गुरबीर सिंह देओल ने शिकायत दी थी कि बीमा पॉलिसी रिन्यू करवाने के लिए उनके पास फोन आया और उन्हें बातों में उलझा कर तीन लाख रुपये की ठगी कर दी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच शुरू की और मोबाइल नंबर और बैंक खातों की तकनीकी पड़ताल से संजय श्रीवास्तव और गौरव की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने टाॅवर लोकेशन के आधार पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।