    चंडीगढ़ में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी! खुराक का पैसा 550 रुपये बढ़ा, 200 के बजाय 750 मिलेंगे, रिफ्रेशमेंट भी Double

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:06 PM (IST)

    चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। खेल विभाग ने डाइट मनी को 200 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया है। रिफ्रेशमेंट के लिए 50 की जगह 100 रुपये मिलेंगे और किट के लिए बजट 2500 रुपये किया गया है। विभिन्न एसोसिएशन को मिलने वाली ग्रांट में भी इजाफा हुआ है। यह फैसला खेल विभाग की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया गया।

    ओलंपिक जैसे मंच पर बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी तैयार करना है मकसद।

    डाॅ. सुमित श्योराण, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। प्रशासन के खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों के टीए (ट्रेवलिंग अलाउंस) और डाइट मनी में इजाफा कर दिया गया है। डाइट मनी 200 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है। 

    रिफ्रेशमेंट के तौर पर 50 की जगह 100 रुपये का खाने का सामान टूर्नामेंट या कैंप में मिलेगा। किट के लिए भी बजट में इजाफा कर 2500 रुपये प्रति खिलाड़ी कर दिया गया है। खेल अधिकारियों के लिए भी यह नियम लागू होगा।

    काफी लंबे समय से यह प्रस्ताव खेल विभाग के पास लंबित था। यूटी प्रशासन के इस फैसले से चंडीगढ़ के उन खिलाड़ियों और अधिकारियों का लाभ होगा जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए शहर से बाहर जाते हैं।

    भत्तों में दो गुणा से अधिक इजाफा किया गया है। इतना ही नहीं खेल विभाग ने विभिन्न एसोसिएशन को जारी होने वाली ग्रांट में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। वित्तीय भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला खेल विभाग की एग्जीक्यूटिव कमेटी की हाल ही में हुई बैठक में लिया गया है। 

    थर्ड एसी चेयर की मिलेगी सुविधा

    खेल विभाग की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लोकल खिलाड़ियों के लिए थर्ड एसी कार और बस की सुविधा आउट स्टेशन पर देने का फैसला लिया है। उधर स्थानीय एसोसिएशन के लिए भी खेल विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब एसोसिएशन को सब जूनियर स्टेट, स्टेट, जूनियर स्टेट और सीनियर स्टेट चैंपियनशिप के लिए  60 हजार तक ग्रांट मिल सकेगी।

    उधर नाॅर्थ जोन मीट के लिए ग्रांट की सीमा दो लाख कर दी गई है। नेशनल चैंपियनशिप के लिए एसोसिएशन को चार लाख और इंटरनेशनल मीट के लिए पांच लाख की राशि मिल सकेगी। खेल विभाग के अधिकारियों अनुसार खिलाड़ियों के लिए अलाउंस और ग्रांट में काफी समय से बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। किट्स की खरीद के लिए भी बजट को बढ़ा दिया गया है। सभी तरह की ग्रांट लेने के नियम पहले की तरह ही रहेंगे।

    अब खिलाड़ियों और एसोसिएशन को कितनी ग्रांट मिलेगी

    चैंपियनशिप             मौजूदा पैसा   मंजूर के बाद

    सब जूनियर स्टेट       30 हजार      60 हजार
    जूनियर स्टेट            30 हजार      60 हजार
    सीनियर स्टेट           30 हजार      60 हजार
    नाॅर्थ जोन               एक लाख       दो लाख
    नेशनल                 3 लाख         4 लाख
    इंटनरेशनल             4 लाख         5 लाख

    नए अलाउंस कितने मिलेंगे

    कैटेगरी         मौजूदा            नया
    रिफ्रेशमेंट       50 रुपये        100 रुपये
    डाइट मनी      200 रुपये       750 रुपये
    किट            1600 रुपये      2500 रुपये

     

    खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ ही उनकी डाइट, रिफ्रेशमेंट और किट के बजट को बढ़ाने का फैसला लिया है। दिसंबर से बढ़ी हुई राशि खिलाड़ियों को मिलने लगेगी। खेल विभाग खिलाड़ियों को हर बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश में है ताकि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी ओलंपिक जैसे मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
    -    डाॅ. महेंद्र सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स ,चंडीगढ़ खेल विभाग