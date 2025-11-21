चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में पार्किंग फीस को लेकर विवाद, कर्मचारियों और युवकों के बीच जमकर चले लात-घूंसे, डंडे से प्रहार और हेलमेट से वार
चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में पार्किंग शुल्क को लेकर नगर निगम कार्यालय के सामने विवाद हो गया। कर्मचारियों और बाइक पर आए युवकों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें डंडे और हेलमेट का इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि घटना के दौरान कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, और लोग तमाशबीन बने रहे। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सेक्टर-17 स्थित नगर निगम दफ्तर के सामने बनी पार्किंग में शुक्रवार को पार्किंग शुल्क को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पार्किंग पर्ची काटने वाले कर्मचारी और बाइक खड़ी करने आए युवकों के बीच लात-घूंसे और डंडे-हेलमेट चल गए।
घटना के प्रत्यक्षदर्शी राकेश कुमार ने बताया कि वह अपनी बाइक पार्क कर रहे थे, तभी दो युवक दूसरी बाइक पर आए और पार्किंग कर्मचारी से फीस को लेकर बहस करने लगे। देखते ही देखते बहस गाली-गलौज में बदल गई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया।
इस दौरान पार्किंग कर्मचारी ने डंडा उठाकर प्रहार किया, जबकि युवक ने हेलमेट से वार किया।
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि झगड़ा नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने और सेक्टर-17 पुलिस स्टेशन के पीछे हुआ, फिर भी काफी देर तक एक भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। झगड़ा होता देख बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई।
कई लोग तो केवल मोबाइल फोन से वीडियो बनाते नजर आए। काफी देर की धक्का-मुक्की, मारपीट और हंगामे के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने वाहन लेकर वहां से हट गए। पुलिस अब घटना के वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटाने में लगी है।
