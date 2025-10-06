Language
    उत्कृष्ट कार्यों से राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान, चंडीगढ़ एनएसएस को राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान

    By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:14 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनएसएस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए जिसमें चंडीगढ़ एनएसएस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। सरकारी कॉलेज की प्राचार्य राय वीरेन्दर कौर और कार्यक्रम अधिकारी मनप्रीत कौर को इकाई पुरस्कार मिला। स्वयंसेवक उज्जवल और पारुल ठाकुर भी सम्मानित हुए। शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों ने विजेताओं को बधाई दी और इसे शहर के लिए गर्व का क्षण बताया।

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में किया सम्मानित।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान माई नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) पुरस्कार 2022–23 प्रदान किए। इस अवसर पर चंडीगढ़ एनएसएस को कई श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। एनएसएस यूनिट पुरस्कार और कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार में सरकारी काॅलेज की प्राचार्य राय वीरेन्दर कौर और कार्यक्रम अधिकारी मनप्रीत कौर को मिला।

    यूनिट पुरस्कार के तहत दो लाख रुपये और ट्राॅफी दी गई, जबकि कार्यक्रम अधिकारी को डेढ़ लाख रुपये, रजत पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही एनएसएस स्वयंसेवक उज्जवल (यूआईएलएस, पंजाब विश्वविद्यालय) और पारुल ठाकुर (डीएवी काॅलेज) को भी एक-एक लाख रुपये, रजत पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

    पुरस्कार मिलने पर शिक्षा सचिव प्रेरणा पूरी, उच्च शिक्षा निदेशक रुबिंदरजीत सिंह बराड़, स्कूल शिक्षा निदेशक हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ और क्षेत्रीय निदेशक एनएसएस जय भगवान ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की एनएसएस इकाई ने अपने समर्पित और उत्कृष्ट कार्यों से यह राष्ट्रीय पहचान हासिल की है। इसके साथ स्टेट लाइजनिंग ऑफिसर डाॅ. नेमी चंद ने कहा कि राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना हमारे शहर के लिए गर्व की बात है। भविष्य में एनएसएस ऐसे ही काम करता रहेगा।

