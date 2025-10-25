Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चंडीगढ़ में प्रशासनिक सिस्टम सुधरेगा, हर काम की टाइमलाइन निर्धारित होगी, जनसमस्याओं का समय पर होगा समाधान, पढ़ें मुख्य सचिव ने क्या कहा

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    चंडीगढ़ के मुख्य सचिव ने शहर में शुरू होने वाले नए प्रोजेक्ट में देरी न होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्ताव समय पर केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। अधिकारियों को परियोजनाओं के प्रस्ताव समय पर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर काम के लिए टाइमलाइन निर्धारित की जाए। प्रशासनिक सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि जनसमस्याओं का कम से कम समय में समाधान हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्य सचिव ने शहर से जु़ड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और लोगों से मिलने वाले सुझावों पर काम करने का आश्वासन भी दिया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नए मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने प्रशासन के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर काम के लिए टाइमलाइन निर्धारित की जाए और उसे पूरा किया जाए। प्रशासनिक सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि जनसमस्याओं का कम से कम समय में और आम आदमी को परेशान हुए बिना समाधान हो सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को पहली बार पत्रकारों से मुलाकात में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से अधिकारियों की वित्तीय कटौती से न तो पहले से जारी प्रोजेक्ट पर कोई असर पड़ेगा और ना ही रुटीन के काम रुकेंगे। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट के लिए जरुर केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए भी चंडीगढ़ प्रशासन ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे नए प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार से जल्द मंजूरी मिल सके।

    मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों के हेड्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह समय पर प्रोजेक्ट का प्रपोजल तैयार कर केंद्र को भेजें, जिससे मंजूरी के बाद उनपर समय पर काम शुरू हो सके। उन्होंने शहर से जु़ड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और लोगों से मिलने वाले सुझावों पर काम करने का आश्वासन भी दिया। प्रसाद ने कहा कि शहर में प्रस्तावित में हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन काम कर रहा है, इसी हफ्ते सीएचबी अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं।

    मुख्य सचिव ने कहा कि यूटी प्रशासन के अधीन हाउसिंग प्रोजेक्ट की जमीन पर जरुरत के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की जाएगी। शहर की डेवलेपमेंट से जुड़े काम हेरिटेज स्टेटस और 2031 के मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जिसेस शहर को ग्लोबल स्तर पर पहचान मिल सके। इस मौके पर गृहसचिव मनदीप सिंह बराड़,वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा, शिक्षा और खेल सचिव प्रेरणा पुरी, निगम कमिश्नर अमित कुमार और इस्टेट ऑफिसर राजीव तिवारी भी मौजूद थे।

    ट्रैफिक शहर की बढ़ती समस्या, मेट्रो की उपयोगिता जांची जाएगी

    शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि इसे लेकर प्रशासन गंभीरता से विकल्पों पर काम कर रहा है। राजेश प्रशाद ने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट से जु़ड़ी फाइल को अभी उन्होंने देखा नहीं है लेकिन पहले मेट्रो की डीपीआर तैयार होने के बाद ही इसपर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए कई पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर जल्द ही पूरी जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    भर्ती नियमों को लेकर विभागों को आदेश जारी

    यूटी प्रशासन के अधिकतर विभागों में रेगुलर कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी मुख्य सचिव के सामने उठा। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट रुल्स(आरआर) तैयार करना एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसे लेकर सभी विभागों को इसी हफ्ते सचिवों की बैठक में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि रिक्त पदों को जल्द भरा जाए। हेल्थ विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरु कर दी है, कालेज स्तर पर नियुक्ति यूपीएससी के माध्मय से होगी उसके लिए विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। प्रसाद ने कहा कि चंडीगढ़ खेल, शिक्षा और हेल्थ हब के तौर पर पहचान बनाए इसके लिए आने वाले समय में काम किया जाएगा।

    नगर निगम की आर्थिक हालात बेहतर हो रही, सड़कों की रिपेयर शुरू

    नगर निगम की खराब आर्थिक हालात पर मुख्य सचिव ने कहा कि निगम का सालाना 1250 करोड़ का बजट है, जिसमें 400 करोड़ की कमाई है जबकि 750 करोड़ प्रशासन ग्रांट इन एड के तौर पर देता है। निगम कमिश्नर ने जानकारी देते हुए कहा कि निगम की आर्थिक स्थित पहले से काफी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि निगम के अधीन सड़कों की रिपेयर का काम शुरु कर दिया गया है। उन्होंने सेक्टर-26 सब्जी मंडी के हालात को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों पर तुरंत अमल करने को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। शहर को सफाई में भी अव्वल बनाने को लेकर कई कदम उठाएगा जिसमें लोगों की भागेदारी अहम रहेगी।