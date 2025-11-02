निगम सदन की बैठक कल, प्री हाउस में बनेगी रणनीति, कांग्रेस-आप मिलकर भाजपा को घेरने की करेंगे तैयारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम सदन की सोमवार को होने वाली बैठक से पहले रविवार को सभी राजनीतिक दल प्री हाउस बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सदन की बैठक के लिए तैयारी होगी। किस मुद्दे पर क्या रुख रखना है यह पार्टी के अध्यक्ष की मौजूदगी में होने वाली हाउस बैठक में निर्धारित होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी निगम सदन की बैठक में भाजपा को घेरने की तैयारी कर आएंगे।

निगम चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा को हटाना बड़ा मुद्दा बनेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही नहीं कई भाजपा पार्षद भी अरोड़ा के पक्ष में बात रखेंगे। कांग्रेस और आप भाजपा के इशारे पर प्रशासन के ऊपर काम करने का आरोप लगाएंगे। वहीं भाजपा इससे कोई लेना देना नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ेंगे।

टूटी सड़कों पर मेयर ने किया बचाव सदन में टूटी सड़कों का बड़ा मुद्दा और विरोध का विषय न बने इससे पहले ही मेयर हरप्रीत कौर बबला ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सभी सड़कों के कार्यों पर रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने इस रिपोर्ट में प्रशासन को ट्रांसफर हुए वी-3 रोड बनने की जानकारी भी साझा की। साथ ही वी-4, वी-5, वी-6 रोड के कार्यों टेंडर की भी जानकारी दी।

24 घंटे पेयजल का मुद्दा उठेगा साथ ही कांग्रेस और आप को सड़क नहीं बनने देने के लिए बाधा उत्पन्न करने वाला बताया। अब देखना यह होगा कि इस मामले में किस तरह का रुख दलों का रहेगा। कांग्रेस और आप सड़कों के बुरे हाल पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराएंगे। बैठक में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति प्रोजेक्ट का मुद्दा भी आ सकता है।