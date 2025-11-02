Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निगम सदन की बैठक कल, प्री हाउस में बनेगी रणनीति, कांग्रेस-आप मिलकर भाजपा को घेरने की करेंगे तैयारी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम सदन की बैठक से पहले राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस और आप मिलकर भाजपा को घेरने की तैयारी में हैं, जिसमें चीफ इंजीनियर को हटाने का मुद्दा प्रमुख है। टूटी सड़कों और 24 घंटे पेयजल आपूर्ति प्रोजेक्ट पर भी चर्चा होगी। पार्किंग पास लागू करने पर भी विचार किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय की प्रतीकात्मक फोटो।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम सदन की सोमवार को होने वाली बैठक से पहले रविवार को सभी राजनीतिक दल प्री हाउस बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सदन की बैठक के लिए तैयारी होगी। किस मुद्दे पर क्या रुख रखना है यह पार्टी के अध्यक्ष की मौजूदगी में होने वाली हाउस बैठक में निर्धारित होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी निगम सदन की बैठक में भाजपा को घेरने की तैयारी कर आएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निगम चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा को हटाना बड़ा मुद्दा बनेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही नहीं कई भाजपा पार्षद भी अरोड़ा के पक्ष में बात रखेंगे। कांग्रेस और आप भाजपा के इशारे पर प्रशासन के ऊपर काम करने का आरोप लगाएंगे। वहीं भाजपा इससे कोई लेना देना नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ेंगे।

    टूटी सड़कों पर मेयर ने किया बचाव

    सदन में टूटी सड़कों का बड़ा मुद्दा और विरोध का विषय न बने इससे पहले ही मेयर हरप्रीत कौर बबला ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सभी सड़कों के कार्यों पर रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने इस रिपोर्ट में प्रशासन को ट्रांसफर हुए वी-3 रोड बनने की जानकारी भी साझा की। साथ ही वी-4, वी-5, वी-6 रोड के कार्यों टेंडर की भी जानकारी दी।

    24 घंटे पेयजल का मुद्दा उठेगा

    साथ ही कांग्रेस और आप को सड़क नहीं बनने देने के लिए बाधा उत्पन्न करने वाला बताया। अब देखना यह होगा कि इस मामले में किस तरह का रुख दलों का रहेगा। कांग्रेस और आप सड़कों के बुरे हाल पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराएंगे। बैठक में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति प्रोजेक्ट का मुद्दा भी आ सकता है।

    निगम कमिश्नर रखेंगे रिपोर्ट

    इसके तहत पूरे शहर में इस प्रोजेक्ट को लागू करने पर क्या निर्णय लेना है यह तय होगा। नगर निगम कमिश्नर सदन के सामने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी रखेंगे। बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के शहर पर क्या प्रभाव होंगे। इसके अलावा पार्किंग का मुद्दा भी सदन में लाया जाएगा। पास लागू करने पर चर्चा होगी।