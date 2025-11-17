कूड़ा फैलाया तो चंडीगढ़ MC ने 'रिटर्न गिफ्ट में लोगों को दे दिया कचरा, शहर में गंदगी फैलाने वालों को सिखाया अनोखा सबक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ के आयुक्त के निर्देश पर आज सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर रोक लगाने के लिए विशेष स्वच्छता प्रवर्तन अभियान चलाया गया। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की कि वे खुले में कचरा फेंकने वालों की तस्वीरें लेकर उसकी लोकेशन के साथ एमसी ऐप पर अपलोड करें।

क्षेत्रीय इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन के बाद दोषियों पर चालान जारी किए जा रहे हैं। इस अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक सत्यापित सूचना पर 250 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 5 (मोरी गेट) और वार्ड नंबर 6 (गोविंदपुरा) मनीमाजरा में एक अनोखी जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ निगम अधिकारी उन व्यक्तियों के घर पहुंचे जिन्हें कचरा फैलाते हुए कैमरे में कैद किया गया था।

मौके पर ही इन लोगों को उनका फेंका हुआ कचरा वापस लौटाया गया और 13,401 रुपये के चालान थमाए गए। इस प्रभावी पहल का उद्देश्य आदतन कचरा फैलाने वालों में जिम्मेदारी और शर्म की भावना उत्पन्न करना था। मनीमाजरा क्षेत्र में इन कार्रवाइयों का नेतृत्व सैनिटरी इंस्पेक्टर देवेंद्र रोहिल्ला ने किया।