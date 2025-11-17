Language
    कूड़ा फैलाया तो चंडीगढ़ MC ने 'रिटर्न गिफ्ट में लोगों को दे दिया कचरा, शहर में गंदगी फैलाने वालों को सिखाया अनोखा सबक

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:58 PM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम ने मनीमाजरा में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। कचरा फेंकने वालों को जुर्माना लगाया गया और उनका कचरा उन्हें वापस लौटाया गया। नागरिकों से एमसी ऐप के माध्यम से कचरा फैलाने वालों की सूचना देने की अपील की गई है। निगम आयुक्त ने शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

    Hero Image

    नगर निगम चंडीगढ़ ने जुर्माना लगाया और फेंका हुआ कचरा पहुंचाया घर (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ के आयुक्त के निर्देश पर आज सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर रोक लगाने के लिए विशेष स्वच्छता प्रवर्तन अभियान चलाया गया। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की कि वे खुले में कचरा फेंकने वालों की तस्वीरें लेकर उसकी लोकेशन के साथ एमसी ऐप पर अपलोड करें।

    क्षेत्रीय इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन के बाद दोषियों पर चालान जारी किए जा रहे हैं। इस अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक सत्यापित सूचना पर 250 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है।

    अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 5 (मोरी गेट) और वार्ड नंबर 6 (गोविंदपुरा) मनीमाजरा में एक अनोखी जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ निगम अधिकारी उन व्यक्तियों के घर पहुंचे जिन्हें कचरा फैलाते हुए कैमरे में कैद किया गया था।

    मौके पर ही इन लोगों को उनका फेंका हुआ कचरा वापस लौटाया गया और 13,401 रुपये के चालान थमाए गए। इस प्रभावी पहल का उद्देश्य आदतन कचरा फैलाने वालों में जिम्मेदारी और शर्म की भावना उत्पन्न करना था। मनीमाजरा क्षेत्र में इन कार्रवाइयों का नेतृत्व सैनिटरी इंस्पेक्टर देवेंद्र रोहिल्ला ने किया।

    नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, IAS ने शहरवासियों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकें, कचरे के उचित पृथक्करण का पालन करें और इसे केवल निगम द्वारा संचालित वाहनों में ही डालें।

    उन्होंने कहा कि अब जनता सतर्क और तकनीकी रूप से सक्षम है और एमसी ऐप पर उल्लंघन की तस्वीरें अपलोड कर रही है, जिसके आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

    उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे चंडीगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में पूरा योगदान दें। इस अभियान में आम लोगों और सफाई मित्रों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे स्वच्छ और हरित शहर के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता फिर से मजबूत हुई।