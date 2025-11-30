चंडीगढ़ में दिनदहाड़े वारदात, चाकू घोंपकर युवक की हत्या, परिवार वालों ने किया रोड जाम
चंडीगढ़ में दिनदहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। घरवालों का कहना है जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक सड़क से नहीं हटेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मलोया में दिनदहाड़े एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। रविवार दोहपर बाद करीब ढाई बजे वारदात हुई। युवक के परिवार वालों ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर जाम लगा दिया।
घरवालों का कहना है कि जब तक हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वे सड़क से नहीं हटेंगे। इससे सड़क पर जाम लग गया और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। युवक के परिवार वालों को समझाने का प्रयास जारी है।
