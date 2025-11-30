Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में दिनदहाड़े वारदात, चाकू घोंपकर युवक की हत्या, परिवार वालों ने किया रोड जाम

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    चंडीगढ़ में दिनदहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। घरवालों का कहना है जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक सड़क से नहीं हटेंगे।  पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मलोया में दिनदहाड़े वारदात। युवक को घोंपा चाकू।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मलोया में दिनदहाड़े एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। रविवार दोहपर बाद करीब ढाई बजे वारदात हुई। युवक के परिवार वालों ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर जाम लगा दिया।

    घरवालों का कहना है कि जब तक हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वे सड़क से नहीं हटेंगे। इससे सड़क पर जाम लग गया और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। युवक के परिवार वालों को समझाने का प्रयास जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें