चश्मदीद गवाह मुकरा, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आई काम, चंडीगढ़ में हुई हत्या के केस में हाईकोर्ट से जमानत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रामदरबार में पिछले साल युवक की हत्या के मामले में शामिल एक आरोपित को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। रामदरबार निवासी रवि कुमार करीब डेढ़ साल से जेल में था। एडवोकेट मंजोत सिंह गुजराल ने बताया कि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज हासिल की थी उसमें रवि नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा पुलिस के स्टार विटनेस और चश्मदीद गवाह वरुण ने भी आरोपितों को पहचानने से इनकार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस आधार पर उन्होंने जमानत दिए जाने की मांग की। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन दाेनों पक्षों काे सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया। इससे पहले जमानत अर्जी सेशंस कोर्ट से भी खारिज हो गई थी।

एडवोकेट मंजोत सिंह गुजराल और विजय कुमार ने हाईकोर्ट में बहस के दौरान कहा कि पुलिस ने रवि को झूठे केस में फंसाया था। मृतक के पिता नितिन कुमार की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। डंडों और तेजधार हथियारों से हमला किया था नितिन ने पुलिस को बताया था कि वारदात की शाम वह मंदिर में माथा टेकने गया था। वहां उसके बेटे के एक दोस्त ने उसे आकर बताया कि उसके बेटे रोहित उर्फ विकास पर कुछ लड़कों ने जानलेवा हमला कर दिया है। आरोपितों ने रोहित पर डंडों और तेजधार हथियारों से हमला किया।