भ्रष्टाचार के खिलाफ चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा एक्शन, नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला कर्मचारी बर्खास्त
चंडीगढ़ नगर निगम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी को नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। कर्मचारी पर नौकरी दिलाने का वादा करके लोगों से पैसे लेने का आरोप था। निगम ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये ठगने वाले एक कर्मचारी को नगर निगम ने बर्खास्त कर दिया है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने यह कार्रवाई की। आरोपित मनप्रीत सिंह एमओएच विंग में ड्राइवर के पद पर आउटसोर्स पर कार्यरत था। वह मौजूदा पार्षद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इस पार्षद के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के दबाव में यह प्रदर्शन नहीं हो सका।
शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह जंगू ने एसएसपी चंडीगढ़ को लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि मनप्रीत ने उन्हें नगर निगम में ड्राइवर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2.50 लाख रुपये हड़प लिए। अक्टूबर 2022 में, उन्होंने मनप्रीत को 50,000 रुपये नकद और शेष राशि संजीव के खाते में आनलाइन ट्रांसफर की थी। तीन साल बीत जाने के बावजूद न तो उन्हें नौकरी मिली और न ही पैसे लौटाए गए।
कार्रवाई से बचने के लिए कर लिया था समझौता
आरोपित ने शिकायत के बाद गुरप्रीत के साथ समझौता किया था, जिसमें गुरप्रीत ने कार्रवाई न करने की बात कही थी। लेकिन मामला उजागर होने पर मनप्रीत पर कार्रवाई सुनिश्चित हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।