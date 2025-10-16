भ्रष्टाचार के खिलाफ चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा एक्शन, नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला कर्मचारी बर्खास्त

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये ठगने वाले एक कर्मचारी को नगर निगम ने बर्खास्त कर दिया है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने यह कार्रवाई की। आरोपित मनप्रीत सिंह एमओएच विंग में ड्राइवर के पद पर आउटसोर्स पर कार्यरत था। वह मौजूदा पार्षद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इस पार्षद के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के दबाव में यह प्रदर्शन नहीं हो सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह जंगू ने एसएसपी चंडीगढ़ को लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि मनप्रीत ने उन्हें नगर निगम में ड्राइवर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2.50 लाख रुपये हड़प लिए। अक्टूबर 2022 में, उन्होंने मनप्रीत को 50,000 रुपये नकद और शेष राशि संजीव के खाते में आनलाइन ट्रांसफर की थी। तीन साल बीत जाने के बावजूद न तो उन्हें नौकरी मिली और न ही पैसे लौटाए गए।