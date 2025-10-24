चंडीगढ़ निगम के चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा को हटाया, टेंडर में पक्षपात और गड़बड़ी की मिल रही थी शिकायतें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम के चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा को हटा दिया गया है। उनको हटाने के आदेश शुक्रवार को जारी हुए। संजय अरोड़ा की एक्सटेंशन की फाइल प्रशासन को भेजी गई थी, जिसे मंजूरी के बाद प्रशासक के पास भेजा गया था। बताया जा रहा है प्रशासक ने उनकी एक्सटेंशन को रोक दिया है। अभी आधिकारिक आदेश आने बाकी हैं। संजय अरोड़ा ने चंडीगढ़ नगर निगम में बतौर चीफ इंजीनियर 23 अक्टूबर 2024 को ज्वाॅइन किया था।

यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया और प्रशासन के सीनियर अफसर को संजय अरोड़ा की कार्यप्रणाली को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी, जिनमें विभिन्न टेंडर में पक्षपात तथा गड़बड़ियां शामिल थीं। अरोड़ा काे हटाने की कार्यवाही को इन्हीं शिकायतों से जोड़कर देखा जा रहा है।