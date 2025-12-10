Language
    चंडीगढ़ में अब हर महीने मिलेगा बिजली बिल, दो महीने के भारी बोझ से बचना होगा आसान, 2.35 लाख उपभोक्ताओं के लिए खबर

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    चंडीगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब शहर में 2.35 लाख उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली का बिल मिलेगा। सीपीडीएल जनवरी से घरेलू उपभोक्ताओं के ...और पढ़ें

    मासिक बिलिंग में यह बदलाव जाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) जनवरी, 2026 से सभी घरेलू और गैर-आवासीय उपभोक्ताओं के लिए मासिक बिलिंग साइकिल शुरू करने जा रहा है, जो मौजूदा दो महीने वाली सिस्टम की जगह लेगा।

    अभी, शहर के कुल 2.35 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से सिर्फ़ लगभग 5,000 हाई-टेंशन, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, थोक आपूर्ति और कृषि बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिलता है।

    मासिक बिलिंग में यह बदलाव जाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (जेईआरसी) के निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप भी है ताकि वे अपनी बिजली के इस्तेमाल और बिलों को ट्रैक और मैनेज कर सकें।

    मासिक बिल शुरु करने के मामले में सीपीडीएल के डायरेक्टर अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि इस पहल का मकसद ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना है। उन्होंने कहा, मासिक बिलिंग से उपभोक्ताओं के लिए अपनी बिजली के इस्तेमाल को ट्रैक करके अपने मासिक खर्चों की योजना बनाना और दो महीने के भारी बिलों के बोझ से बचना आसान हो जाएगा। इससे समय पर भुगतान को भी बढ़ावा मिलेगा।'

    सीपीडीएल अधिकारियों अनुसार मासिक बिलिंग से कुल ऑपरेशनल दक्षता मजबूत होगी और पारदर्शिता आएगी। यूटिलिटी नए बिलिंग सिस्टम में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के साथ डिटेल्स भी शेयर करेगी।

    फरवरी 2025 से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बिजली वितरण को प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया था। जिसके बाद से सीपीडीएल लगातार उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए कई तरह के बदलाव कर रही है।

    सीपीडीएल अधिकारियों अनुसार अब उपभोक्ताओं को घर बैठे ही डुप्लीकेट बिल मोबाइल पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

    इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा मजबूत

    फरवरी 2025 में सीपीडीएल को बिजली की जिम्मेदारी ट्रांसफर किए जाने के बाद कुछ समय तक लोगों को बिजली कटों से खासी परेशानी उठानी पड़ी थी। बीते गर्मी के मौसम में पूरे शहर में यहां तक की वीआईपी एरिया में भी रिकाॅर्ड कट लगे।

    शहर मे बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल से भी अधिक पुराना है। इसे सीपीडीएल को दुरुस्त करना होगा। सीपीडीएल अधिकारियों अनुसार अगले गर्मी के सीजन तक कई नए बिजली स्टेशन लगाने और पुरानों को बदलने का काम पूरा कर लिया जाएगा। लोगों को बिजली लोड बढ़ाने के लिए विकल्प दिया गया है।