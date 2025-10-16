चंडीगढ़-मोहाली के अस्पतालों में OPD का समय बदला, सुबह 9 से दोपहर तीन बजे तक मिलेगा इलाज, आधे घंटे पहले खुलेंगे रजिस्ट्रेशन काउंटर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ठंड की वजह से चंडीगढ़ और मोहाली के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में ओपीडी का समय वीरवार से बदल गया है। ओपीडी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन काउंटर निर्धारित समय से आधा घंटा पहले खोल दिए जाएंगे। आपातकालीन सेवाएं पूर्व की भांति 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ओपीडी के समय में बदलाव चंडीगढ़ में सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशियलिटी हास्पिटल के साथ-साथ इसके अधीन आने वाले एएएम- यूएएएम डिस्पेंसरी, सिविल हास्पिटल सेक्टर 22, सिविल हाॅस्पिटल मनीमाजरा और सिविल हाॅस्पिटल सेक्टर 45 पर लागू होगा। हालांकि, ईएसआइ डिस्पेंसरी सेक्टर 29 और सेक्टर 23, साथ ही यूटी सचिवालय और हाईकोर्ट डिस्पेंसरी की मौजूदा टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।