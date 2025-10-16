चंडीगढ़-मोहाली के अस्पतालों में OPD का समय बदला, सुबह 9 से दोपहर तीन बजे तक मिलेगा इलाज, आधे घंटे पहले खुलेंगे रजिस्ट्रेशन काउंटर
चंडीगढ़ और मोहाली के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय बदल दिया गया है। अब मरीजों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इलाज मिलेगा। मरीजों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर भी आधे घंटे पहले खुलेंगे, जिससे उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने में आसानी होगी। यह बदलाव सर्दी के मौसम की वजह से किया गया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ठंड की वजह से चंडीगढ़ और मोहाली के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में ओपीडी का समय वीरवार से बदल गया है। ओपीडी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन काउंटर निर्धारित समय से आधा घंटा पहले खोल दिए जाएंगे। आपातकालीन सेवाएं पूर्व की भांति 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।
ओपीडी के समय में बदलाव चंडीगढ़ में सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशियलिटी हास्पिटल के साथ-साथ इसके अधीन आने वाले एएएम- यूएएएम डिस्पेंसरी, सिविल हास्पिटल सेक्टर 22, सिविल हाॅस्पिटल मनीमाजरा और सिविल हाॅस्पिटल सेक्टर 45 पर लागू होगा। हालांकि, ईएसआइ डिस्पेंसरी सेक्टर 29 और सेक्टर 23, साथ ही यूटी सचिवालय और हाईकोर्ट डिस्पेंसरी की मौजूदा टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वहीं, मोहाली में मोहाली समेत उपमंडलीय अस्पताल खरड़ और डेराबस्सी, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, आम आदमी क्लीनिक, सहायक स्वास्थ्य केंद्र, ईएसआई अस्पताल और जिले के सभी डिस्पेंसरीज के समय में बदलाव किया गया है। वहीं, सिविल सर्जन कार्यालय मोहाली तथा जिले के अन्य संबंधित अस्पताल कार्यालयों का कार्य समय पूर्ववत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
