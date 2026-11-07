चंडीगढ़ मॉडल जेल के कैदियों की बनाई मिठाइयों की भारी डिमांड, दुकानों पर लंबी लाइनें; अधिकतर जगहों पर स्टॉक खत्म

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। दीपावली का त्योहार हो और घर में मिठाई की मिठास न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। त्योहार पर अपनों के साथ खुशियां बांटने के लिए लोग तरह-तरह की मिठाइयां खरीद रहे हैं।

मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन इस बार शहर के लोगों को मॉडल जेल में बंद कैदियों के हाथों से तैयार होने वाली शुद्ध मिठाई की मिठास से महरूम रहना पड़ रहा है।

मिठाई का स्टॉक खत्म

सेक्टर-22 स्थित सृजन शॉप पर दीवाली से पहले ही मिठाई का स्टॉक खत्म हो गया है। दुकान पर मिठाई खरीदने पहुंच रहे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। दरअसल, जेल में तैयार होने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता, शुद्धता और स्वाद के चलते हर साल त्योहारों पर इनकी काफी मांग रहती है।