चंडीगढ़ के सेक्टर-45 में दिनदहाड़े झपटमारी, महिला से मोबाइल फोन छीनकर एक्टिवा सवार फरार 

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में मोबाइल झपटमारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सेक्टर-45/46 लाइट प्वाइंट के पास गौशाला के नजदीक सामने आया, जहां महिला का मोबाइल फोन झपटकर सफेद एक्टिवा पर सवार फरार हो गया।

घटना दोपहर की है। सेक्टर-45 बुड़ैल निवासी पूनम अपने मायके पिंजौर जाने के लिए घर से निकली थीं। जैसे ही वह गौशाला के पास पहुंचीं तो उसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर कॉल आया। पूनम ने सड़क किनारे रुककर कॉल रिसीव करने के लिए मोबाइल फोन निकाला ही था कि पीछे से तेज रफ्तार में आई सफेद एक्टिवा अचानक उनके बिल्कुल पास आकर धीमी हुई।

महिला कुछ समझ पाती, इससे पहले ही एक्टिवा सवार युवक ने झपट्टा मारा और उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। वारदात इतनी तेजी से हुई कि पीड़िता संभल भी न सकी। पूनम ने शोर मचाया, लेकिन तब तक युवक सेक्टर-46 की तरफ फरार हो चुका था।