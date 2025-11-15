Language
    चंडीगढ़ के सेक्टर-45 में दिनदहाड़े झपटमारी, महिला से मोबाइल फोन छीनकर एक्टिवा सवार फरार 

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-45 में दिनदहाड़े झपटमारी हुई। एक महिला का मोबाइल फोन एक्टिवा सवार छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला अपने मायके जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में स्नैचिंग की वारदात हो गई। 

    कॉल रिसीव करने के लिए महिला ने निकाला था मोबाइल, छीन ले गया स्नैचर।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में मोबाइल झपटमारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सेक्टर-45/46 लाइट प्वाइंट के पास गौशाला के नजदीक सामने आया, जहां महिला का मोबाइल फोन झपटकर सफेद एक्टिवा पर सवार फरार हो गया। 

    घटना दोपहर की है। सेक्टर-45 बुड़ैल निवासी पूनम अपने मायके पिंजौर जाने के लिए घर से निकली थीं। जैसे ही वह गौशाला के पास पहुंचीं तो उसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर कॉल आया। पूनम ने सड़क किनारे रुककर कॉल रिसीव करने के लिए मोबाइल फोन निकाला ही था कि पीछे से तेज रफ्तार में आई सफेद एक्टिवा अचानक उनके बिल्कुल पास आकर धीमी हुई।

    महिला कुछ समझ पाती, इससे पहले ही एक्टिवा सवार युवक ने झपट्टा मारा और उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। वारदात इतनी तेजी से हुई कि पीड़िता संभल भी न सकी। पूनम ने शोर मचाया, लेकिन तब तक युवक सेक्टर-46 की तरफ फरार हो चुका था।

    सेक्टर-45 चौंकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। मुहल्लावासियों का कहना है कि इस इलाके में सुबह-शाम मोबाइल झपटमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन गश्त न के बराबर है। लोगों ने पुलिस से इलाके में नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है।