चंडीगढ़ की मोबाइल मार्केट में 7 दुकानों में सेंधमारी, दुकानदार सुबह पहुंचे तो गेट खुले, सामान बिखरा और गल्ले खाली मिले
चंडीगढ़ की मोबाइल मार्केट में चोरों ने 7 दुकानों को निशाना बनाया और लाखों का सामान व नकदी चुरा ली। वीरवार सुबह करीब जब दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंचे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की सबसे व्यस्त और सुरक्षित मानी जाने वाली सेक्टर-22 स्थित मोबाइल मार्केट में सात दुकानों में सेंधमारी कर चोर लाखों का सामान और नकदी उड़ा ले गए।
चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी है। वहीं, इस घटना ने पुलिस की रात की पेट्रोलिंग और बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।
चोरों ने बुधवार रात से वीरवार तड़के करीब दो बजे तक एक के बाद एक सात दुकानों को निशाना बनाया। वीरवार सुबह करीब 10 बजे जब दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंचे तो गेट खुले, सामान बिखरा और गल्ले खाली मिले। बाजार में अफरा-तफरी मच गई।
एसजी मोबाइल टेलीकॉम के दुकानदार सोनू गुप्ता ने बताया कि उनकी दुकान से 10 लाख रुपये से अधिक कैश चोरी हुआ। वहीं, श्यामा मोबाइल कम्युनिकेशन समेत छह अन्य दुकानों को भी निशाना बनाया। इस घटना से व्यापारी वर्ग में डर का माहौल है। उन्होंने पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठाए हैं।
