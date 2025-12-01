चंडीगढ़ में नाबालिग चला रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटी, बुजुर्ग को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-25 के शूटिंग रेंज के पास हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए सेक्टर-15 निवासी बिशन लाल ने पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे को अंजाम देने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटी चालक सेक्टर-25 निवासी 16 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिशन लाल डड्डूमाजरा में ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाते थे। वह अपने बेटे नितिन कुमार के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। पिता-पुत्र दोनों अलग-अलग वाहनों पर सवार थे। नितिन कुछ दूरी पर पीछे चल रहा था और उसके पिता आगे।

जैसे ही वह सेक्टर-25 शूटिंग रेंज के पास पहुंचे, पीछे से तेज और लापरवाही से इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाकर आ रहे नाबालिग ने बिशन लाल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिशन लाल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

घटना के तुरंत बाद घायल बिशन लाल को सेक्टर-16 अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर किया गया। पीजीआई में डाॅक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया।