    चंडीगढ़ में नाबालिग चला रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटी, बुजुर्ग को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    चंडीगढ़ में एक नाबालिग ने इलेक्ट्रिक स्कूटी से एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोप है कि नाबालिगतेज और लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-25 के शूटिंग रेंज के पास हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए सेक्टर-15 निवासी बिशन लाल ने पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे को अंजाम देने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटी चालक सेक्टर-25 निवासी 16 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया है।

    बिशन लाल डड्डूमाजरा में ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाते थे। वह अपने बेटे नितिन कुमार के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। पिता-पुत्र दोनों अलग-अलग वाहनों पर सवार थे। नितिन कुछ दूरी पर पीछे चल रहा था और उसके पिता आगे।

    जैसे ही वह सेक्टर-25 शूटिंग रेंज के पास पहुंचे, पीछे से तेज और लापरवाही से इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाकर आ रहे नाबालिग ने बिशन लाल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिशन लाल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

    घटना के तुरंत बाद घायल बिशन लाल को सेक्टर-16 अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर किया गया। पीजीआई में डाॅक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया।

    बिशन लाल के बेटे नितिन की शिकायत पर मलोया थाना पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्कूटी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।