तमाम शहरों में मेट्रो चल गई तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं? सांसद तिवारी ने संसद में उठाई आवाज, बोले-केंद्र 25 हजार करोड़ दे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी समेत न्यू चंडीगढ़ में मेट्रो चलाने की आवाज एक बाद फिर उठी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में यह मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि तमाम बड़े शहरों में मेट्रो चल गई है, लेकिन चंडीगढ़ में क्यों नही चली।

उन्होंने कहा कि मोहाली, पंचकूला, चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ को आपस में जोड़ने के लिए मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। इससे लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी और इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा।

उन्होंने अंबाला से कुराली तक, लांडरां से लेकर पिंजौर तक एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने उस पर एक यूनीफाइड मेट्रोपोलिटिन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया था।

तब से कमेटी की बैठक सिर्फ तीन बार हुई। राइट्स ने दो बार रिपोर्ट दी कि इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए मेट्रो की आवश्कता है। जो प्रोजेक्ट 16 हजार करोड़ में पूरा हो सकता था अब उसपर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा।