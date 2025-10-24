चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर करेंगीं एशिया पैसिफिक सिटीज समिट में भारत का प्रतिनिधित्व, ब्रिक्स वुमन एम्पावरमेंट अवॉर्ड से सम्मानित हो चुकीं

Language
    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:43 AM (IST)

    चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर एशिया पैसिफिक सिटीज समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्हें ब्रिक्स वुमन एम्पावरमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह समिट शहरों के विकास पर केंद्रित है, और हरप्रीत कौर को महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। उनका प्रतिनिधित्व भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

    मेयर हरप्रीत कौर बबला।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रूस में हाल ही में प्रतिष्ठित ब्रिक्स वुमन एम्पावरमेंट अवॉर्ड से सम्मानित होने के बाद, चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला अब दुबई में होने जा रहे एशिया पैसिफिक सिटीज समिट (एपीसीएस) 2025 में भारत और चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह सम्मेलन 26 से 29 अक्टूबर तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जाएगा।

    एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट यूएई के उपराष्ट्रपति कार्यालय के राजनीतिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र और अन्य देशों के महापौरों, नगर प्रशासकों, नीति निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक प्रमुख वैश्विक मंच है। इस समिट का उद्देश्य तेजी से शहरीकरण की दिशा में बढ़ते विश्व में सतत विकास के लिए ज्ञान, अनुभव और नवाचारों का आदान-प्रदान करना है।

    मेयर हरप्रीत कौर बबला समिट के मेयर्स फोरम में भाग लेंगी, जो दुनिया भर के महापौरों के लिए विशेष सत्र है। उन्हें 28 अक्तूबर 2025 को दोपहर 3 से 3:25 बजे तक आयोजित “सिटी लीडरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट” ट्रैक के अंतर्गत अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

    इस दौरान वे चंडीगढ़ के शहरी शासन, सतत बुनियादी ढांचे, खेल आधारित सामुदायिक भागीदारी, पर्यावरण प्रबंधन और समावेशी विकास के अभिनव प्रयासों पर प्रकाश डालेंगी। वे यह भी बताएंगी कि किस तरह चंडीगढ़ ने आधुनिकता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाते हुए एक स्मार्ट और सतत शहर के रूप में अपनी पहचान को मजबूत किया है।

    उनकी यह भागीदारी न केवल भारत की सतत शहरी प्रबंधन में नेतृत्वकारी भूमिका को उजागर करेगी, बल्कि चंडीगढ़ की पहचान को भी एक प्रगतिशील मॉडल शहर के रूप में सुदृढ़ करेगी।

    सम्मेलन के दौरान शहरी नवाचार, स्मार्ट सिटी तकनीक, जलवायु अनुकूलन, आर्थिक सहयोग और सार्वजनिक-निजी साझेदारी जैसे विषयों पर कई सत्र आयोजित होंगे, जिनका उद्देश्य भविष्य के टिकाऊ शहरों की दिशा तय करना है।

    दौरे के दौरान मेयर बबला विभिन्न तकनीकी अध्ययन यात्राओं, द्विपक्षीय बैठकों और नेटवर्किंग सत्रों में भी हिस्सा लेंगी, ताकि चंडीगढ़ के लिए सहयोग, निवेश और ज्ञान के नए अवसर तलाशे जा सकें।

    हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि वे भारत और चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा, “एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट जैसे वैश्विक मंच पर चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। चंडीगढ़ हमेशा से दूरदर्शी शहरी योजना और प्रगतिशील नागरिक प्रबंधन का प्रतीक रहा है। यह हमारे लिए न सिर्फ अपनी उपलब्धियों को साझा करने, बल्कि दुनिया भर के अनुभवों से सीखने और चंडीगढ़ को और बेहतर बनाने का अवसर है।”