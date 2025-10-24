चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर करेंगीं एशिया पैसिफिक सिटीज समिट में भारत का प्रतिनिधित्व, ब्रिक्स वुमन एम्पावरमेंट अवॉर्ड से सम्मानित हो चुकीं

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रूस में हाल ही में प्रतिष्ठित ब्रिक्स वुमन एम्पावरमेंट अवॉर्ड से सम्मानित होने के बाद, चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला अब दुबई में होने जा रहे एशिया पैसिफिक सिटीज समिट (एपीसीएस) 2025 में भारत और चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह सम्मेलन 26 से 29 अक्टूबर तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जाएगा।

एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट यूएई के उपराष्ट्रपति कार्यालय के राजनीतिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र और अन्य देशों के महापौरों, नगर प्रशासकों, नीति निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक प्रमुख वैश्विक मंच है। इस समिट का उद्देश्य तेजी से शहरीकरण की दिशा में बढ़ते विश्व में सतत विकास के लिए ज्ञान, अनुभव और नवाचारों का आदान-प्रदान करना है।

मेयर हरप्रीत कौर बबला समिट के मेयर्स फोरम में भाग लेंगी, जो दुनिया भर के महापौरों के लिए विशेष सत्र है। उन्हें 28 अक्तूबर 2025 को दोपहर 3 से 3:25 बजे तक आयोजित “सिटी लीडरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट” ट्रैक के अंतर्गत अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इस दौरान वे चंडीगढ़ के शहरी शासन, सतत बुनियादी ढांचे, खेल आधारित सामुदायिक भागीदारी, पर्यावरण प्रबंधन और समावेशी विकास के अभिनव प्रयासों पर प्रकाश डालेंगी। वे यह भी बताएंगी कि किस तरह चंडीगढ़ ने आधुनिकता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाते हुए एक स्मार्ट और सतत शहर के रूप में अपनी पहचान को मजबूत किया है।