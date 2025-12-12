Language
    अतिरिक्त मशीनें लगाओ, 24 घंटे काम करो, हर हाल में कचरे का पहाड़ कम हो, चंडीगढ़ में मेयर का निगम अधिकारियों को आदेश

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने निगम अधिकारियों को लेगेसी वेस्ट साइट की तेजी से सफाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मशीनें लगाएं और 24 ...और पढ़ें

    लेगेसी वेस्ट साइट का निरीक्षण करने पहुंची मेयर हरप्रीत कौर बबला। अफसरों को दिए आदेश।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी में कचरे का पहाड़ सिरदर्दी बना हुआ है। ऐसे में मेयर हरप्रीत कौर बबला ने शुक्रवार को नगर निगम की इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि अतिरिक्त मशीनें लगाओ या चाहे कितने भी कर्मचारी,  चौबीसों घंटे काम करना पड़े तो करो, लेकिन हर हाल में कचरे का पहाड़ कम होना चाहिए।

    मेयर लेगेसी वेस्ट साइट का निरीक्षण करने पहुंची थी। उनके साथ चीफ इंजीनियर सीबी ओझा, एसई, हॉर्टिकल्चर सहित नगर निगम के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरे का उद्देश्य लेगेसी वेस्ट के मौजूदा ढेर की स्थिति और चल रही बायो-माइनिंग तथा सफाई कार्यों की गति का आकलन करना था। मेयर ने लेगेसी वेस्ट को जल्द से जल्द साफ करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। 

    लैंडस्केपिंग और सुंदरीकरण की योजना तुरंत शुरू काम हो

    मेयर ने जोर दिया कि लेगेसी वेस्ट का समय पर निस्तारण पर्यावरणीय खतरों को रोकने, स्वच्छता को बढ़ावा देने और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जैसे-जैसे क्षेत्र पुनः प्राप्त होता जाए, उसकी लैंडस्केपिंग और सुंदरीकरण की योजना तुरंत शुरू की जाए, ताकि इसे एक स्वच्छ, हरियाली युक्त और जनहितकारी क्षेत्र में बदला जा सके।

    मेयर ने अधिकारियों को रोजाना प्रगति रिपोर्ट साझा करने और किसी भी प्रकार की देरी या संचालन संबंधी समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए।