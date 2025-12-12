अतिरिक्त मशीनें लगाओ, 24 घंटे काम करो, हर हाल में कचरे का पहाड़ कम हो, चंडीगढ़ में मेयर का निगम अधिकारियों को आदेश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी में कचरे का पहाड़ सिरदर्दी बना हुआ है। ऐसे में मेयर हरप्रीत कौर बबला ने शुक्रवार को नगर निगम की इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि अतिरिक्त मशीनें लगाओ या चाहे कितने भी कर्मचारी, चौबीसों घंटे काम करना पड़े तो करो, लेकिन हर हाल में कचरे का पहाड़ कम होना चाहिए।

मेयर लेगेसी वेस्ट साइट का निरीक्षण करने पहुंची थी। उनके साथ चीफ इंजीनियर सीबी ओझा, एसई, हॉर्टिकल्चर सहित नगर निगम के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरे का उद्देश्य लेगेसी वेस्ट के मौजूदा ढेर की स्थिति और चल रही बायो-माइनिंग तथा सफाई कार्यों की गति का आकलन करना था। मेयर ने लेगेसी वेस्ट को जल्द से जल्द साफ करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए।

लैंडस्केपिंग और सुंदरीकरण की योजना तुरंत शुरू काम हो मेयर ने जोर दिया कि लेगेसी वेस्ट का समय पर निस्तारण पर्यावरणीय खतरों को रोकने, स्वच्छता को बढ़ावा देने और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है।