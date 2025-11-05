Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में मेयर हरप्रीत ने सेक्टर 27-D से V6 रोड्स को दिया नया जीवन, पूरे शहर में 'स्मूथ ड्राइव' का वादा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बाबला ने सेक्टर 27-डी में वी6 सड़कों के री-कारपेटिंग कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर भर में सड़क सुधार के संकल्प को दोहराया। मेयर ने कहा कि नगर निगम चंडीगढ़ के हर वार्ड में सड़कों की मरम्मत और विकास कार्य को प्राथमिकता दे रहा है। निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के सुधार कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेयर बबला ने सेक्टर 27-डी में वी6 सड़कों के री-कारपेटिंग कार्य का शुभारंभ किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बाबला ने आज सेक्टर 27-डी की वी6 सड़कों के री-कारपेटिंग कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। यह परियोजना नगर निगम द्वारा शहरभर में प्राथमिकता के आधार पर चलाए जा रहे बुनियादी ढांचा विकास अभियान का हिस्सा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवसर पर मेयर के साथ उनके पति, पूर्व पार्षद एवं भाजपा चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष देविंदर सिंह बाबला भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सेक्टर 27-डी निवासी कल्याण संघ की प्रधान शिखा निजहावन, कार्यकारिणी सदस्य, वरिष्ठ नागरिक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी शामिल हुए।

    निवासियों और संघ के पदाधिकारियों ने मेयर बाबला का आभार जताते हुए सड़कों के शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू कराने के लिए धन्यवाद दिया। शुभारंभ अवसर पर नारियल फोड़कर री-कारपेटिंग कार्य की शुरुआत की गई और नागरिकों ने मिठाई बांटकर प्रसन्नता व्यक्त की।

    मेयर हरप्रीत कौर बाबला ने कहा कि नगर निगम चंडीगढ़ के हर वार्ड में सड़कों की मरम्मत और विकास कार्य को प्राथमिकता दे रहा है।

    उन्होंने कहा, “हम अपने प्रत्येक वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेक्टर 27-डी में वी6 सड़कों के री-कारपेटिंग कार्य की शुरुआत आज की गई है और जैसा आप देख रहे हैं, पूरे शहर में सड़क सुधार और नवीनीकरण का व्यापक अभियान जारी है।”

    मेयर ने बताया कि निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सड़कों वी3, वी4, वी5 और वी6के सुधार कार्य को रणनीतिक प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि वी3 सड़कें प्रशासन को सौंप दी गई हैं, जिनके मरम्मत कार्य की अनुमानित लागत 24.21 करोड़ रुपये है।

    वी4, वी5 और वी6 सड़कें नगर निगम द्वारा री-कारपेट की जा रही हैं, जिन पर लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम को वित्तीय सीमाओं के बावजूद प्रशासन से 125 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 40 करोड़ रुपये सड़कों के सुधार कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

    मेयर बाबला ने कहा, “विपक्ष द्वारा किए गए विरोध और अवरोधों के बावजूद हमने विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। हमारा लक्ष्य सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि शहर के हर नागरिक के लिए सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है।”

    नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि सभी सड़क सुधार परियोजनाएं तय समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएंगी, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधा में बड़ा सुधार होगा।