Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ के मनीमाजरा में दिनदहाड़े युवक पर हमला, तीन बदमाशों ने घेरकर चाकू मारे, मोबाइल और नकदी लूटी

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    चंडीगढ़ के मनीमाजरा में बुधवार दोपहर एक युवक पर तीन बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। देहरादून निवासी कादिर, जो अपने रिश्तेदार के घर आया था, कलाग्राम ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बाइक सवार तीन बदमाशों ने युवक को घेरा और चाकू से हमला कर मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा में बुधवार दोपहर एक युवक पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने चाकू से हमला कर मोबाइल और छह हजार रुपये लूट लिए। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। घायल युवक ने किसी तरह अपने रिश्तेदार को सूचना दी, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून निवासी कादिर गांव दड़वा स्थित रिश्तेदार के घर आया हुआ था। कादिर के रिश्तेदार की मनीमाजरा मोरी गेट में एक बुटीक है। बुधवार दोपहर खाना खाने के बाद कादिर पैदल दुकान की ओर जा रहा था। वह कलाग्राम पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो बाइक पर आए तीन युवक उसके पास रुके और मोबाइल मांगने लगे।

    कादिर ने मोबाइल देने से इन्कार किया तो आरोपितों ने चाकू निकालकर उसे धमकाया। उन्होंने कादिर का मोबाइल और जेब में रखी नकदी छीन ली। कादिर ने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके हाथ पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी हथेली पर गहरा कट लग गया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपित मौके से फरार हो गए।

    घायल कादिर ने किसी तरह अपने रिश्तेदार को सूचना दी। रिश्तेदार तुरंत मौके पर पहुंचे और बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल मनीमाजरा थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है और आरोपितों की तलाश की जा रही है।