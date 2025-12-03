चंडीगढ़ के मनीमाजरा में दिनदहाड़े युवक पर हमला, तीन बदमाशों ने घेरकर चाकू मारे, मोबाइल और नकदी लूटी
चंडीगढ़ के मनीमाजरा में बुधवार दोपहर एक युवक पर तीन बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। देहरादून निवासी कादिर, जो अपने रिश्तेदार के घर आया था, कलाग्राम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा में बुधवार दोपहर एक युवक पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने चाकू से हमला कर मोबाइल और छह हजार रुपये लूट लिए। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। घायल युवक ने किसी तरह अपने रिश्तेदार को सूचना दी, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।
देहरादून निवासी कादिर गांव दड़वा स्थित रिश्तेदार के घर आया हुआ था। कादिर के रिश्तेदार की मनीमाजरा मोरी गेट में एक बुटीक है। बुधवार दोपहर खाना खाने के बाद कादिर पैदल दुकान की ओर जा रहा था। वह कलाग्राम पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो बाइक पर आए तीन युवक उसके पास रुके और मोबाइल मांगने लगे।
कादिर ने मोबाइल देने से इन्कार किया तो आरोपितों ने चाकू निकालकर उसे धमकाया। उन्होंने कादिर का मोबाइल और जेब में रखी नकदी छीन ली। कादिर ने विरोध किया तो आरोपितों ने उसके हाथ पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी हथेली पर गहरा कट लग गया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपित मौके से फरार हो गए।
घायल कादिर ने किसी तरह अपने रिश्तेदार को सूचना दी। रिश्तेदार तुरंत मौके पर पहुंचे और बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल मनीमाजरा थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है और आरोपितों की तलाश की जा रही है।
