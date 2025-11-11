Language
    पत्नी से परेशान था युवक, उठाया ये कदम, दोस्त ने दरवाजा तोड़ा तो खो बैठा होश

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:15 PM (IST)

    चंडीगढ़ के गांव मलोया में एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अजय के रूप में हुई है। बहस के बाद अजय ने कमरे में खुद को बंद कर लिया और फंदा लगा ली। दोस्त के दरवाजा तोड़ने पर घटना का पता चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

    चंडीगढ़ के गांव मलायो में युवक ने फंदा लगाकर दी जान।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गांव मलोया में एक युवक ने पत्नी से कलेह के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मलोया निवासी 30 वर्षीय अजय के रूप में हुई है। अजय अपनी पत्नी के साथ मलोया में रह रहा था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी।

    बहस के बाद अजय ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और फंदा लगा लिया। कुछ समय बाद उसका दोस्त उससे मिलने पहुंचा। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने दरवाजा तोड़ा।

    अंदर जाकर देखा तो अजय फंदे से लटका हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।