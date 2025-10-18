हेड काॅन्स्टेबल की रिफ्लेक्टर जैकेट फाड़ी व बाॅडी कैमरा फेंका, यह साबित नहीं कर पाई चंडीगढ़ पुलिस, नाके पर झड़प का आरोपित बरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-7 में नाके पर पुलिसकर्मियों से हुई झड़प के मामले में जिला अदालत ने जसदीप सिंह बैंस को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सेक्टर 63 निवासी बैंस के खिलाफ सेक्टर 26 थाना पुलिस ने सात साल पहले मामला दर्ज किया था। हालांकि, पुलिस अदालत में अपने आरोप साबित करने में असफल रही।

बैंस की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट राजेश शर्मा ने कहा कि पुलिस की कहानी में कई विरोधाभास हैं। पुलिस के गवाह अपने बयानों से मुकर गए और न तो फटी हुई रिफ्लेक्टर जैकेट और न ही कथित क्षतिग्रस्त बाॅडी कैमरा अदालत में पेश किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने मौके पर आरोपित का एल्कोमीटर टेस्ट भी नहीं किया, जिससे यह साबित नहीं हो सका कि बैंस ने उस समय शराब पी रखी थी।