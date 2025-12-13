Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में लोक अदालत पर हंगामा, चालान में रियायत न मिलने पर भड़के लोग, सोशल मीडिया की खबरों से भ्रमित होकर पहुंचे थे

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    चंडीगढ़ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में चालान में रियायत न मिलने पर लोगों ने हंगामा किया। सोशल मीडिया पर चल रही छूट की ...और पढ़ें

    Hero Image

    चालान में छूट न मिलने पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते लोग।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और यूटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिमसें चालान में रियायत न मिलने पर लोगों ने हंगामा कर दिया।

    भड़के लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस हंगामे की वजह सोशल मीडिया पर चालान में छूट को लेकर चल रही खबरें माना जा रहा है। क्योंकि इन खबरों को पढ़कर लोग यह उम्मीद लेकर पहुंच थे कि चालान में छूट मिलेगी, जबकि ऐसा कोई प्रविधान नहीं बताया जा रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भ्रमित खबरों को लेकर लोक अदालत में पहले भी कई यूट्यूबर्स और लोकल चैनलों को फटकार लग चुकी है। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निपटारा सुनिश्चित करना है।