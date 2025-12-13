चंडीगढ़ में लोक अदालत पर हंगामा, चालान में रियायत न मिलने पर भड़के लोग, सोशल मीडिया की खबरों से भ्रमित होकर पहुंचे थे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और यूटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिमसें चालान में रियायत न मिलने पर लोगों ने हंगामा कर दिया।

भड़के लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस हंगामे की वजह सोशल मीडिया पर चालान में छूट को लेकर चल रही खबरें माना जा रहा है। क्योंकि इन खबरों को पढ़कर लोग यह उम्मीद लेकर पहुंच थे कि चालान में छूट मिलेगी, जबकि ऐसा कोई प्रविधान नहीं बताया जा रहा।