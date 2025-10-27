वकील पर हुई एफआईआर का विराेध, चंडीगढ़ जिला अदालत में रही हड़ताल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मुल्लांपुर पुलिस थाने में एडवोकेट विकास बेक्टर के खिलाफ हुई एफआइआर के विरोध में सोमवार को चंडीगढ़ के वकीलों ने हड़ताल कर दी। वकीलों ने जिला अदालत में दिनभर कामकाज ठप रखा। जिला बार एसोसिएशन ने कहा कि एडवोकेट बेक्टर के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया था।

बार ने कहा कि एडवोकेट बेक्टर पर पंजाब सरकार के इशारे पर केस दर्ज किया गया है। एसोसिएशन ने उनके खिलाफ हुई एफआइआर को रद करने की मांग की है। वहीं, वकीलों की हड़ताल के कारण आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को हड़ताल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। जिला अदालत के वकील विकास बेक्टर पर जबरन वसूली और धमकाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था।