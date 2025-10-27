Language
    वकील पर हुई एफआईआर का विराेध, चंडीगढ़ जिला अदालत में रही हड़ताल

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    चंडीगढ़ में वकीलों ने एडवोकेट विकास बेक्टर के खिलाफ एफआईआर के विरोध में हड़ताल की। जिला बार एसोसिएशन ने इस एफआईआर को झूठा बताया और पंजाब सरकार पर इशारे का आरोप लगाया। हड़ताल के चलते अदालत में कामकाज ठप रहा, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। वकील विकास बेक्टर पर जबरन वसूली और धमकाने का आरोप है।

    Hero Image

    कीलों ने जिला अदालत में दिनभर कामकाज ठप रखा। 

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मुल्लांपुर पुलिस थाने में एडवोकेट विकास बेक्टर के खिलाफ हुई एफआइआर के विरोध में सोमवार को चंडीगढ़ के वकीलों ने हड़ताल कर दी। वकीलों ने जिला अदालत में दिनभर कामकाज ठप रखा। जिला बार एसोसिएशन ने कहा कि एडवोकेट बेक्टर के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया था।

    बार ने कहा कि एडवोकेट बेक्टर पर पंजाब सरकार के इशारे पर केस दर्ज किया गया है। एसोसिएशन ने उनके खिलाफ हुई एफआइआर को रद करने की मांग की है। वहीं, वकीलों की हड़ताल के कारण आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को हड़ताल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। जिला अदालत के वकील विकास बेक्टर पर जबरन वसूली और धमकाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था।