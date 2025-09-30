Language
    चंडीगढ़ ने देशभर में की पहल, 400 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स किए तैयार, आपदा प्रबंधन क्षमता को करेंगे मजबूत

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:45 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई जिसमें 400 प्रशिक्षित वॉलंटियर्स शामिल हुए। उपायुक्त निशांत कुमार ने कहा कि इस तरह की पहल देश में पहली बार हुई है। आईएएस राजीव वर्मा ने वॉलंटियर्स के अनुशासन की सराहना की। यह पहल आपदा प्रबंधन को मजबूत करेगी।

    चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की पहली पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-7 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की पहली पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 400 प्रशिक्षित वॉलंटियर्स ने भाग लिया। ये वॉलंटियर्स चंडीगढ़ की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करेंगे। इन वॉलंटियर्स को सेक्टर-26 स्थित एमजीएसआईपीए में कक्षा आधारित प्रशिक्षण और चंडीमंदिर कैंटोनमेंट में आर्मी अफसरों व चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में फील्ड प्रशिक्षण दिया गया।

    इस अवसर पर उपायुक्त सह कंट्रोलर सिविल डिफेंस निशांत कुमार ने कहा कि देश में पहली बार इस तरह की पहल की गई है, जिसमें वॉलंटियर्स को संगठित रूप से जोड़ा गया है। यह पहल न केवल चंडीगढ़ की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करेगी, बल्कि सामुदायिक सुरक्षा के लिए एक नई मिसाल कायम करेगी।

    कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आईएएस राजीव वर्मा ने परेड में वॉलंटियर्स के अनुशासन व समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस केवल एक संस्था नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का संकल्प है। आपको जीवन बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और आप किसी सैनिक से कम नहीं हैं। इस अवसर पर गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़, विशेष आयुक्त नगर निगम प्रदीप कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।