चंडीगढ़ ने देशभर में की पहल, 400 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स किए तैयार, आपदा प्रबंधन क्षमता को करेंगे मजबूत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-7 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की पहली पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 400 प्रशिक्षित वॉलंटियर्स ने भाग लिया। ये वॉलंटियर्स चंडीगढ़ की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करेंगे। इन वॉलंटियर्स को सेक्टर-26 स्थित एमजीएसआईपीए में कक्षा आधारित प्रशिक्षण और चंडीमंदिर कैंटोनमेंट में आर्मी अफसरों व चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में फील्ड प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त सह कंट्रोलर सिविल डिफेंस निशांत कुमार ने कहा कि देश में पहली बार इस तरह की पहल की गई है, जिसमें वॉलंटियर्स को संगठित रूप से जोड़ा गया है। यह पहल न केवल चंडीगढ़ की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करेगी, बल्कि सामुदायिक सुरक्षा के लिए एक नई मिसाल कायम करेगी।