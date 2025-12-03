Language
    हरियाणा सीएम ऑफिस की सीआईडी विंग में तैनात महिला हेड काॅन्स्टेबल के घर चोरी, नकदी-गहने ले उड़े चोर

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    हरियाणा सीएम ऑफिस के सीआईडी विंग में तैनात महिला हेड काॅन्स्टेबल के घर चोरी हो गई। परिवार बैंकॉक घूमने गया था, तभी चोरों ने घर में घुसकर नकदी और गहने ...और पढ़ें

    Hero Image

    हेड कॉन्स्टेबल के घर में लगे सीसीटीवी में दिखाई दिए संदिग्ध की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा सीएम ऑफिस के सीआईडी विंग में तैनात लेडी हेड काॅन्स्टेबल सन्नी के सेक्टर-23 स्थित सरकारी आवास में चोरी हो गई। प्रारंभिक जांच में 250 ग्राम चांदी का बिस्केट, 5 ग्राम सोना, 2 पायल चांदी, 1.5 लाख नकद चुराए जाने का पता चला है।

    सन्नी अपने पति मनोज और बेटी माधवी के साथ बैंकॉक घूमने गई हुई हैं। उनके 5 दिसंबर को लौटने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि घर से और क्या-क्या सामान चोरी हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सीसीटीवी में दिखाई दिए संदिग्ध की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

    बुधवार दोपहर करीब 1.15 बजे पड़ोसी महिला ने देखा कि सीसीटीवी कैमरे मुड़े हुए हैं और दरवाजा भी सामान्य स्थिति में नहीं लग रहा। उसने अपनी नौकरानी को ऊपर जाकर देखने भेजा तो पाया कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसने तुरंत सन्नी को फोन कर जानकारी दी। सन्नी ने इसके बाद सेक्टर-32-डी निवासी अपनी दोस्त अनीता को 1.46 बजे फोन कर स्थिति बताई।

    चूंकि घर की एक अतिरिक्त चाबी अनीता के पास थी, इसलिए वह तुरंत सेक्टर-23 स्थित घर पहुंची। वहां पहुंचने पर फ्रंट दरवाजा लाॅक मिला, जबकि पिछला दरवाजा खुला हुआ था। सूचना पर सेक्टर-17 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अनीता की मौजूदगी में चाबी से फ्रंट दरवाजा खोला गया।

    घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था और डीवीआर भी गायब है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे मनोज सिन्हा ने अपने मोबाइल से कनेक्ट किए हुए थे और चोरी से ठीक पहले 1 दिसंबर दोपहर 3.15 बजे एक संदिग्ध शख्स की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। 