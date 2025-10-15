बच्चे ने जिस मोबाइल फोन के वाॅलपेपर से किडनैपर को पहचाना, वह अदालत में पेश ही नहीं कर पाई चंडीगढ़ पुलिस, सुबूतों के अभाव में छह आरोपित बरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। किशनगढ़ में 15 साल के बच्चे का अपहरण कर 50 लाख फिरौती मांगने के मामले में चार साल बाद अदालत ने छह आरोपितों को बरी कर दिया। इस मामले में पुलिस इंवेस्टिगेशन की कई खामियां सामने आई। पुलिस ने कहानी बनाई थी कि किडनैप होने वाले बच्चे ने एक किडनैपर का मोबाइल फोन देखा था जिस पर एक वाॅलपेपर लगा था। किडनैपर जब पकड़े गए तो उसने उसी मोबाइल और वाॅलपेपर से उसकी पहचान कर ली। हालांकि पुलिस उस मोबाइल फोन को अदालत में पेश ही नहीं कर सकी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चे ने कहा कि किडनैपरों ने मुंह पर मास्क पहना था, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं सका था। इसके अलावा बच्चे को जो हथियार दिखाकर डराया गया था, वह जांच के दौरान टाॅय गन निकली। आरोपितों का केस लड़ने वाले एडवोकेट एएस गुजराल और विजय कुमार ने बहस के दौरान कहा कि पुलिस ने इन्हें झूठे केस में फंसाया था। केस के मुताबिक बच्चे का जब अपहरण हुआ तो उसके साथ उसके दो दोस्त थे। इनमें से एक ने अदालत में किडनैपरों को पहचानने से इन्कार कर दिया जबकि दूसरे की पुलिस ने गवाही ही नहीं करवाई। पुलिस ने इस केस को सुलझाकर वाहवाही तो खूब बटोरी, लेकिन इसे अदालत में साबित नहीं कर सकी।