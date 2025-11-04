युवाओं के लिए अच्छी खबर, चंडीगढ़ में भरे जाएंगे 4500 पद, बस भर्ती नियम तय होने का इंतजार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूटी में रिक्त पड़े 4500 पदों को भरने की प्रक्रिया दो से तीन महीने में शुरू हो सकती है। सिर्फ भर्ती नियम तय किए जाने का इंतजार है, जिसके लिए एक हाईपावर कमेटी का गठन कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाईपावर कमेटी को लेकर सोमवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। यह कमेटी यूटी में बनने वाले सभी रिक्रूटमेंट रूल्स, डेपुटेशन और कर्मचारियों की नियुक्ति से जु़ड़े सभी मुद्दों को देखेगी। चंडीगढ़ प्रशासन के 45 से अधिक विभागों में सेंट्रल सर्विस रुल्स लागू होने के तीन साल के बाद भी भर्ती नियमों को फाइनल नहीं किया जा सका। इसी वजह से 4500 से अधिक रेगुलर पद अभी भी खाली हैं। उधर, रिटायरमेंट लगातार हो रही हैं और भर्ती में देरी के कारण काम काफी प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से काॅन्ट्रेक्ट भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने के बाद प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी।

यूटी प्रशासक के निर्देशों पर गठित की कमेटी यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के निर्देशों के बाद यूटी प्रशासन में रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार करने को लेकर एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है। गृहसचिव मनदीप सिंह बराड़ को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी के चेयरमैन गृहसचिव ही होंगे। इस कमेटी में वित्त सचिव, सेक्रेटरी पर्सोनल, एलआर को कमेटी का मेंबर और संबंधित विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को मेंबर कनवीनर नियुक्त किया गया है।

प्रशासन जल्द भर्ती प्रक्रिया की तैयारी में प्रशासन के कई विभागों में लंबे समय से रेगुलर भर्ती नहीं हुई है। अगले एक से डेढ़ महीने में कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यूटी प्रशासन को ए और बी पदों के रिक्रूटमेंट रुल्स के लिए केद्र सरकार से मंजूरी लेनी जरुरी है, जबकि सी कैटेगरी के लिए प्रशासन अपने स्तर पर ही फैसला ले सकता है।