चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में कैदी पर किया था हमला, हत्या मामले में सजा काट रहे युवक समेत तीन पर चलेगा मुकदमा
चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में एक कैदी पर हमला हुआ था । इस मामले में हत्या के आरोप में पहले से ही सजा काट रहे एक युवक सहित तीन लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपितों को अदालत में पेश किया जाएगा। जेल प्रशासन भी मामले की जांच कर रहा है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली में जिम संचालक पर फायरिंग मामले में बुड़ैल जेल में बंद ऋत्विक भारद्वाज पर जानलेवा हमले में तीन आरोपितों के खिलाफ सेक्टर 49 थाना पुलिस ने जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
रजत तिवारी, सन्नी और सुखविंदर सिंह के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। सुनवाई 20 नवंबर से शुरू होगी। रजत तिवारी हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। बुडैल जेल में तिवारी और उसके साथियों ने ऋत्विक भारद्वाज नाम के कैदी पर हमला कर दिया था।
इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया था। ऋत्विक मोहाली में जिम संचालक और सेक्टर 52 के होटल के बाहर फायरिंग करने के मामले में आरोपित है। पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने पुरानी रंजिश के चलते ऋत्विक पर हमला किया था।
जेल की डिस्पेंसरी के पास किया था हमला
ऋत्विक ने आरोप लगाया कि तीन अक्टूबर को उसे जेल लाया गया था। उसे मेडिकल करवाने के लिए जब डिस्पेंसरी ले जाया जा रहा था, तभी उस पर हमला हुआ था। उसके सिर पर जोरदार वार किया। उस पर तेजधार हथियार से भी हमला किया गया।
इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर पर कई टांके भी लगे। उसकी शिकायत पर पुलिस ने रजत, सन्नी और सुखविंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
