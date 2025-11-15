चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में कैदी पर किया था हमला, हत्या मामले में सजा काट रहे युवक समेत तीन पर चलेगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली में जिम संचालक पर फायरिंग मामले में बुड़ैल जेल में बंद ऋत्विक भारद्वाज पर जानलेवा हमले में तीन आरोपितों के खिलाफ सेक्टर 49 थाना पुलिस ने जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। रजत तिवारी, सन्नी और सुखविंदर सिंह के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। सुनवाई 20 नवंबर से शुरू होगी। रजत तिवारी हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। बुडैल जेल में तिवारी और उसके साथियों ने ऋत्विक भारद्वाज नाम के कैदी पर हमला कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया था। ऋत्विक मोहाली में जिम संचालक और सेक्टर 52 के होटल के बाहर फायरिंग करने के मामले में आरोपित है। पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने पुरानी रंजिश के चलते ऋत्विक पर हमला किया था।

जेल की डिस्पेंसरी के पास किया था हमला ऋत्विक ने आरोप लगाया कि तीन अक्टूबर को उसे जेल लाया गया था। उसे मेडिकल करवाने के लिए जब डिस्पेंसरी ले जाया जा रहा था, तभी उस पर हमला हुआ था। उसके सिर पर जोरदार वार किया। उस पर तेजधार हथियार से भी हमला किया गया।