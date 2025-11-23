'चंडीगढ़ पंजाब का अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा', CM भगवंत मान ने NDA सरकार पर राजधानी छीनने का लगाया आरोप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब सरकार, राज्य से उसकी राजधानी चंडीगढ़ छीनने के भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़, पंजाब का अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आगामी संसदीय सत्र में संविधान की धारा 240 के तहत पंजाब की राजधानी को भी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ने के लिए लाई जा रही संशोधन संबंधी प्रस्ताव को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि हर राज्य का अपनी राजधानी पर पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन पंजाब को उसकी राजधानी सौंपने से लगातार बचकर, राज्य के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है। भाजपा-नीत केंद्र सरकार खुलेआम धक्केशाही पर उतारू है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य को उसकी राजधानी से वंचित नहीं किया जाता, जबकि पंजाब को उसकी अपनी राजधानी से अलग कर दिया गया। उन्होंने खेद जताया कि पहले की सरकारों ने भी चंडीगढ़ को पंजाब को न सौंपकर धक्केशाही की है।