चंडीगढ़ में विदेश भेजने के नाम पर ठगी, विज्ञापन देख युवक इमिग्रेशन कंपनी के दफ्तर गया, 9.87 लाख गंवा बैठा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर 17 स्थित एक इमिग्रेशन फर्म के मालिक अनुभव गर्ग उर्फ अंशु और उसके कर्मचारियों के खिलाफ लक्समबर्ग का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 9.87 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। मोहाली निवासी ललित कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 में इंटरनेट मीडिया पर वर्ल्ड वाक इमिग्रेशन का विज्ञापन देखकर वह फर्म के दफ्तर पहुंचे। वहां अनुभव गर्ग ने उन्हें वीजा दिलाने का भरोसा दिया और दस्तावेज ले लिए।