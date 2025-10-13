Language
    चंडीगढ़ में अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की ओपीडी का समय 16 अक्टूबर से बदलेगा, सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक मिलेगा इलाज

    By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में ओपीडी का समय बदल गया है। 16 अक्टूबर से 15 अप्रैल 2026 तक ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। यह बदलाव सेक्टर 16 अस्पताल और अन्य सिविल अस्पतालों पर लागू होगा। प्रशासन ने यह फैसला सर्दियों में मरीजों की सुविधा के लिए लिया है। ईएसआई और अन्य कुछ डिस्पेंसरियों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नागरिकों से नए समय का ध्यान रखने की अपील की गई है।

    सर्दियों के मौसम की वजह से बदला गया ओपीडी का समय।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की ओपीडी समय में बदलाव किया है। 16 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक ओपीडी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। यह बदलाव सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी-स्पेशियलिटी हास्पिटल के साथ-साथ इसके अधीन आने वाले एएएम- यूएएएम डिस्पेंसरी, सिविल हास्पिटल सेक्टर 22, सिविल हाॅस्पिटल मनीमाजरा और सिविल हाॅस्पिटल सेक्टर 45 पर लागू होगा।

    प्रशासन ने बताया कि यह कदम सर्दियों के मौसम को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए उठाया गया है, ताकि ठंड के कारण सुबह जल्दी अस्पताल पहुंचने में होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। हालांकि, ईएसआइ डिस्पेंसरी सेक्टर 29 और सेक्टर 23, साथ ही यूटी सचिवालय और हाईकोर्ट डिस्पेंसरी की मौजूदा टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    इन संस्थानों में ओपीडी पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही चलेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अस्पताल जाने से पहले नई ओपीडी टाइमिंग का ध्यान रखें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।