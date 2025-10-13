चंडीगढ़ में अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की ओपीडी का समय 16 अक्टूबर से बदलेगा, सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक मिलेगा इलाज

चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में ओपीडी का समय बदल गया है। 16 अक्टूबर से 15 अप्रैल 2026 तक ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। यह बदलाव सेक्टर 16 अस्पताल और अन्य सिविल अस्पतालों पर लागू होगा। प्रशासन ने यह फैसला सर्दियों में मरीजों की सुविधा के लिए लिया है। ईएसआई और अन्य कुछ डिस्पेंसरियों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नागरिकों से नए समय का ध्यान रखने की अपील की गई है।

सर्दियों के मौसम की वजह से बदला गया ओपीडी का समय।