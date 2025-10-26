चंडीगढ़ में घर में घुसकर हमला किया था, लूटपाट मचाई थी, चार युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। न्यू इंदिरा काॅलोनी में घर में घूसकर हमला और लूटपाट के मामले में चार हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कॉलोनी के ही रहने वाले नवीन, अंसुल उर्फ कालू, विजय उर्फ लब्बू और हरपाल को दबोचा है। विजय उर्फ लब्बू के कब्जे से एक बांस का डंडा बरामद किया है, जिसका उपयोग हमले में किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि न्यू इंदिरा काॅलोनी, मनीमाजरा में झगड़े हुआ है। घायल 38 वर्षीय रशीला पुलिस को बताया था कि हनी, आशु, चाटू, लब्बू, काकू, नवीन, कालू, राजन और अन्य ने राड, डंडे और बैट से बुरी तरह पीटा और उसका पर्स में 10 हजार रुपये व दस्तावेज सहित सैमसंग मोबाइल फोन लूट लिया।