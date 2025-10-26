चंडीगढ़ में घर में घुसकर हमला किया था, लूटपाट मचाई थी, चार युवक गिरफ्तार
चंडीगढ़ पुलिस ने घर में घुसकर हमला और लूटपाट करने के आरोप में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। घटना काॅलोनी में हुई थी, जिसे कॉलोनी के रहने वाले युवकों ने अंजाम दिया था। हमलावरों ने एक घर में घुसकर मारपीट की और नकदी सहित कीमती सामान लूट लिया था। पुलिस ने एक महिला के बयान पर मामला दर्ज किया था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। न्यू इंदिरा काॅलोनी में घर में घूसकर हमला और लूटपाट के मामले में चार हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कॉलोनी के ही रहने वाले नवीन, अंसुल उर्फ कालू, विजय उर्फ लब्बू और हरपाल को दबोचा है। विजय उर्फ लब्बू के कब्जे से एक बांस का डंडा बरामद किया है, जिसका उपयोग हमले में किया गया था।
पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि न्यू इंदिरा काॅलोनी, मनीमाजरा में झगड़े हुआ है। घायल 38 वर्षीय रशीला पुलिस को बताया था कि हनी, आशु, चाटू, लब्बू, काकू, नवीन, कालू, राजन और अन्य ने राड, डंडे और बैट से बुरी तरह पीटा और उसका पर्स में 10 हजार रुपये व दस्तावेज सहित सैमसंग मोबाइल फोन लूट लिया।
शिकायत के आधार पर थाना आईटी पार्क में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान गुप्त सूचना मिलने पर हेड काॅन्स्टेबल राजबीर सिंह ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विजय उर्फ लब्बू की निशानदेही पर न्यू इंदिरा काॅलोनी खेल परिसर के सामने झाड़ियों से एक बांस का डंडा भी बरामद किया। सभी आरोपितों पर पहले भी अपराधिक मामले दर्ज है।
