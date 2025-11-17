Language
    चंडीगढ़ में खेला जा रहा था सट्‌टा, पुलिस ने की रेड, मच गई भगदड़, पर्चियां, हुक्का और रुपये बरामद

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    चंडीगढ़ पुलिस ने सट्टेबाजी के एक अड्डे पर छापा मारा। मौके से सट्टे की पर्चियां, हुक्का और कुछ रुपये बरामद हुए। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सट्टेबाजी अवैध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर 38 मोटर मार्केट बैकसाइड में मस्कली और सट्‌टा खेला जा रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो सट्टा खेलने वालों की भगदड़ मच गई। कुछ को पुलिस ने दबोच लिया। मौके पर 5 मोबाइल फोन, लगभग 30 हजार रुपये, हुक्का, तंबाकू और पर्चियां बरामद हुई हैं।

    यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह मान की शिकायत पर की गई। पुलिस ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सेक्टर-38 की बैकसाइड में रेड की। पुलिस पहुंची तो कुछ लोग हुक्के के कस लगा रहे थे। नंबर लगाए जा रहे थे और पर्चियां खोली जा रही थी।

    पुलिस को देखकर भगदड़ मच गई। सट्टा खेल रहे लोग इधर-उधर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर कुछ को दबोच लिया। इसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया। वहीं, लाेगों ने मलोया एरिया में अवैध तौर पर शराब एवं चिट्‌टा बेचने के भी आरोप लगाए गए हैं।

