जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर 38 मोटर मार्केट बैकसाइड में मस्कली और सट्‌टा खेला जा रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो सट्टा खेलने वालों की भगदड़ मच गई। कुछ को पुलिस ने दबोच लिया। मौके पर 5 मोबाइल फोन, लगभग 30 हजार रुपये, हुक्का, तंबाकू और पर्चियां बरामद हुई हैं।

यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह मान की शिकायत पर की गई। पुलिस ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सेक्टर-38 की बैकसाइड में रेड की। पुलिस पहुंची तो कुछ लोग हुक्के के कस लगा रहे थे। नंबर लगाए जा रहे थे और पर्चियां खोली जा रही थी।