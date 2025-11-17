Language
    चंडीगढ़ में 127 लोगों से साढ़े चार करोड़ की ठगी, दो महीने में नौ बार जमानत अर्जी खारिज

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    चंडीगढ़ में एक व्यक्ति पर 127 लोगों से साढ़े चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपित की जमानत याचिका पिछले दो महीनों में नौ बार खारिज हो चुकी है। हाल ही में उसने चंडीगढ़ जिला अदालत में जमानत अर्जी दायर की, जिसमें सरकारी वकील ने कई ऐसे पक्ष रखे जिससे कोर्ट को पता चला कि आरोपित आदतन अपराधी है और उस पर ठगी के दो दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं।

    आरोपित पर 14 से अधिक केस दर्ज हैं। सेक्टर-17 में बीबी काउंसिल के नाम से इमिग्रेशन कंपनी चला रखी है।

    रवि अटवाल, चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर 127 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी कर चुके एक आरोपित की पिछले दो महीने में नौ बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। आरोपित 37 वर्षीय रविंदर सिंह उर्फ रवि साब है, जिसने सेक्टर-17 में बीबी काउंसिल के नाम पर एक इमिग्रेशन कंपनी चला रखी थी।

    रवि लोगों को वीजा लगवाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपये वसूल लेता था। बाद में न तो उनका वीजा लगता था और न ही उनके रुपये लौटाए जाते थे। ऐसे में पुलिस के पास आरोपित के खिलाफ कई शिकायतें आ रही थीं, जिसके आधार पर उसे सेक्टर-17 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

    हाल ही में उसने चंडीगढ़ जिला अदालत में जमानत अर्जी दायर की, जिसमें सरकारी वकील ने कई ऐसे पक्ष रखे जिससे कोर्ट को पता चला कि आरोपित आदतन अपराधी है और उस पर ठगी के दो दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं।

    आरोपित पर 14 से अधिक केस दर्ज हैं, जिनमें 127 पीड़ित है और वह उनसे 4.58 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है। ऐसे में जज ने उसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपित अगर जेल से बाहर आया तो वह गवाहों पर दबाव बना सकता है।

     चंडीगढ़ में दर्ज केस

    • 1. एफआइआर नंबर-80/2023, थाना सेक्टर-17 : 24 शिकायतकर्ता, 90 लाख की ठगी
    • 2. एफआइआर नंबर-136/2023, थाना सेक्टर-17 : एक शिकायतकर्ता, 8.80 लाख की ठगी
    • 3. एफआइआर नंबर-137/2023, थाना सेक्टर-17 : एक शिकायतकर्ता, 7.43 लाख की ठगी
    • 4. एफआइआर नंबर-139/2023, थाना सेक्टर-17 : एक शिकायतकर्ता, 2.65 लाख की ठगी
    • 5. एफआइआर नंबर-96/2023, थाना सेक्टर-17 : आठ शिकायतकर्ता, 35 लाख की ठगी
    • 6. एफआइआर नंबर-115/2024,थाना सेक्टर-17 : सात शिकायतकर्ता, 14.37 लाख की ठगी
    • 7. एफआइआर नंबर-158/2024, थाना सेक्टर-17 : 16 शिकायतकर्ता, 75 लाख की ठगी
    • 8. एफआइआर नंबर-190/2024, थाना सेक्टर-17 : 17 शिकायतकर्ता, 80.63 लाख की ठगी
    • 9. एफआइआर नंबर-150/2024 थाना सेक्टर-17 : 40 शिकायतकर्ता, 90 लाख की ठगी
    • 10. एफआइआर नंबर-4/2025, थाना सेक्टर-17 : एक शिकायतकर्ता, 14.25 लाख की ठगी
    • 11. एफआइआर नंबर-34/2025, थाना सेक्टर-17 : तीन शिकायतकर्ता, 6.26 लाख की ठगी
    • 12. एफआइआर नंबर-36/2025, थाना सेक्टर-17 : तीन शिकायतकर्ता, 13.61 लाख की ठगी
    • 13. एफआइआर नंबर-43/2025, थाना सेक्टर-17 : तीन शिकायतकर्ता, आठ लाख की ठगी