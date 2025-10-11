Language
    नौकरी दिलाने के नाम पर की धोखाधड़ी, ढाई लाख में सौदा, चंडीगढ़ नगर निगम के कर्मचारियों पर लगे बड़े आरोप

    By Balwan Singh Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:48 PM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम के कर्मचारियों पर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। गुरप्रीत सिंह नामक एक व्यक्ति ने एसएसपी को शिकायत दी है कि उनसे नौकरी के नाम पर ढाई लाख रुपये लिए गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई और पैसे वापस दिलाने की मांग की है।

    नगर निगम के कर्मचारियों पर एक व्यक्ति ने ढाई लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों पर एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह जंगू निवासी गांव कांसल ने एसएसपी चंडीगढ़ को लिखित शिकायत दी है। गुरप्रीत सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि एमओएच विंग में ड्राइवर मनप्रीत सिंह, इंस्पेक्टर जगतार सिंह और संजीव ने उसे नगर निगम में ड्राइवर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2.50 लाख रुपये हड़प लिए।

    शिकायत के अनुसार अक्टूबर 2022 में उसने मनप्रीत सिंह को 50,000 रुपये नकद और शेष दो लाख संजीव के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। गुरप्रीत सिंह का कहना है कि तीन साल बीत जाने के बावजूद न तो उसे नौकरी दी गई और न ही उनकी मेहनत की कमाई वापस की गई। उन्होंने बताया कि जब बार-बार संपर्क किया तो पैसे लेने वाले टालमटोल करते रहे और झूठे बहाने बनाते रहे।

    शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उनके पास वाट्सएप कॉल रिकार्डिंग भी हैं, जिनमें इन लोगों ने रकम लौटाने का वादा किया था। गुरप्रीत सिंह ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि इन तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी मेहनत की कमाई जल्द से जल्द वापस दिलाई जाए।