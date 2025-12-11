Language
    चंडीगढ़ में बिक रही ब्रांडेड नकली सिगरेट, लाखों का सामान जब्त, टैक्स चोरी भी पकड़ी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    चंडीगढ़ में ब्रांडेड नकली सिगरेटों की बिक्री का खुलासा हुआ है। एक्साइज और माप तोल विभाग की टीम ने रामदरबार में छापा मारकर नकली सिगरेट का बड़ा भंडार पक ...और पढ़ें

    रामदरबार में एक दुकान पर चेकिंग करती एक्साइज और माप तोल विभाग की टीम।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी में ब्रांडेड नकली सिगरेट धड़ल्ले से बिक रही है। एक्साइज और माप तोल विभाग की टीम ने छापा मारकर रामदरबार में नकली सिगरेट का बड़ा भंडार पकड़ा। न केवल लाखों का सामान जब्त किया गया है बल्कि लाखों की टैक्स चोरी भी पकड़ी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर में नकली सिगरेट बेचे जाने की जानकारी लबे समय से मिल रही थी। पार्किंग में छोटी-छोटी टेबल सजाकर या ई-रिक्शा खड़ी कर और दुकानों में इन सिगरेट्स को बेचा जा रहा है। बड़े ब्रांड की सिगरेट की हूबहू कॉपी बनाकर शहर की दुकानों में सप्लाई की जा रही थी।

    रामदरबार में कमांडो, मैग्ना ब्रांड के नकली सिगरेट बिना बिल के बेचे जा रहे थे, जहां पुलिस ने छापा मारकर लाखों रुपये का सामान जब्त किया।