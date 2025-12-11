चंडीगढ़ में बिक रही ब्रांडेड नकली सिगरेट, लाखों का सामान जब्त, टैक्स चोरी भी पकड़ी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी में ब्रांडेड नकली सिगरेट धड़ल्ले से बिक रही है। एक्साइज और माप तोल विभाग की टीम ने छापा मारकर रामदरबार में नकली सिगरेट का बड़ा भंडार पकड़ा। न केवल लाखों का सामान जब्त किया गया है बल्कि लाखों की टैक्स चोरी भी पकड़ी।

शहर में नकली सिगरेट बेचे जाने की जानकारी लबे समय से मिल रही थी। पार्किंग में छोटी-छोटी टेबल सजाकर या ई-रिक्शा खड़ी कर और दुकानों में इन सिगरेट्स को बेचा जा रहा है। बड़े ब्रांड की सिगरेट की हूबहू कॉपी बनाकर शहर की दुकानों में सप्लाई की जा रही थी।