चंडीगढ़ में बड़ा खेल! एस्टेट ऑफिस में फाइलों में छेड़छाड़, क्लर्क और चपरासी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-17 के एस्टेट ऑफिस में संपत्ति से जुड़ी फाइल में छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक क्लर्क और एक चपरासी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आधिकारिक दस्तावेजों में हेरफेर करने का आरोप है। सेक्टर-17 थाना पुलिस ने एसडीएम सेंट्रल नवीन की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला सेक्टर-42-बी स्थित एक संपत्ति से संबंधित है।

जांच के दौरान यह पाया गया कि संपत्ति पर लियन से संबंधित फाइल की मूल पत्रावली के कुछ पन्ने स्कैन की गई प्रतियों से मेल नहीं खा रहे थे। जब दोनों फाइलों का मिलान किया गया, तो पता चला कि मूल फाइल में हस्तक्षेप कर असली दस्तावेजों को हटा दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए, जिसे सहायक एस्टेट अधिकारी नवीन को सौंपा गया।