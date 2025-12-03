Language
    चंडीगढ़ में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह में आएगी तेजी, निगम ने उठाया ऐसा कदम, लोगों को होगा फायदा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहकर्ताओं के साथ समझौता किया है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने सफाई साथि ...और पढ़ें

    926 सफाई साथियों को पुन: जोड़ा गया और सशक्त किया गया है।

    गर निगम चंडीगढ़ ने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहकर्ताओं के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए
    मेयर हरप्रीत कौर बबला ने सफाई साथियों को एमओयू और स्वच्छता किट सौंपी

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की सफाई व्यवस्था और मजबूत होगी। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह में तेजी आएगी। संग्रहकर्ताओं के साथ औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सभी एमओयू वर्कर्स को स्वच्छता किट भी वितरित की गईं।

    मेयर हरप्रीत कौर बबला ने मेयर ने सफाई साथियों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि चंडीगढ़ ‘सिटी ब्यूटीफुल’ सिर्फ इसकी खूबसूरत बनावट की वजह से नहीं बल्कि उन सफाई साथियों के कारण है, जो रोजाना शहर को स्वच्छ रखते हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के बाद से कचरा पृथक्करण की प्रक्रिया ने शहर को जीरो-लैंडफिल बनाने के लक्ष्य को मजबूत किया है।

    2021 में चंडीगढ़ पहली ऐसी शहरों में शामिल हुआ था जिसने अनौपचारिक कूड़ा संग्रहकर्ताओं की भूमिका को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। मेयर ने कहा कि नया एमओयू लंबे समय से जारी संवाद, आपसी समझ और समस्या-समाधान का परिणाम है।

    इस प्रक्रिया में 926 सफाई साथियों को पुन: जोड़ा गया और सशक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा हाल ही में सभी सफाई मित्रों को गुड़, तेल और साबुन वितरित किए गए हैं तथा उनके लम्बित भुगतान भी जारी कर दिए गए हैं।

    कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि यह एमओयू पारदर्शिता, बेहतर सेवा वितरण और सफाई साथियों के कल्याण के प्रति निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने क्षमता-वृद्धि, ढांचागत सुधार और सतत निगरानी पर निगम के फोकस को दोहराया।

    स्पेशल कमिश्नर प्रदीप कुमार ने कहा कि नया एमओयू आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप स्पष्टता, संरचना और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सैनिटेशन कमेटी चेयरमैन मनोज सोनकर ने बताया कि समिति ने सभी पक्षों के साथ कई दौर की बैठकें कर लंबित मुद्दों का समाधान किया और लागू करने योग्य मॉडल तैयार किया।

    डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहकर्ताओं की ओर से धर्मवीर ने प्रशासन, मेयर एवं अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि नए एमओयू ने सभी सफाई साथियों को सम्मान, पहचान और सुरक्षा का विश्वास दिलाया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी सफाई साथी शहर को देश के स्वच्छतम शहरों में बनाए रखने के लिए और अधिक समर्पण के साथ कार्य करेंगे तथा स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग दिलाने में योगदान देंगे।