चंडीगढ़ में ट्रिब्यून कॉलोनी में नशे में धुत युवक-युवती पकड़े, कार में मिली शराब की बोतलें, कारतूस मिलने से फैली सनसनी
चंडीगढ़ के ट्रिब्यून कॉलोनी में एक संदिग्ध गाड़ी के प्रवेश से दहशत फैल गई। नशे में धुत युवक-युवती को गाड़ी में शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया। अगले दिन कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई, जिससे निवासियों में चिंता बढ़ गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
मनाेज बिष्ट, चंडीगढ़। ट्रिब्यून कॉलोनी में रविवार दोपहर एक संदिग्ध गाड़ी के दाखिल होने से कॉलोनीवासियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार, एक युवक और युवती कार में सवार होकर कॉलोनी में आए और लंबे समय तक इधर-उधर घूमते रहे।
लोगों को उनका व्यवहार संदिग्ध लगा। जब निवासियों ने गाड़ी रोककर पूछताछ की, तो दोनों नशे में धुत पाए गए। मौके पर खड़ी गाड़ी की जांच करने पर अंदर शराब की बोतल मिली, जिसके बाद कॉलोनीवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पूछताछ के बाद युवक-युवती को गाड़ी सहित हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस दोनों का मेडिकल करवाकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों काफी देर तक कॉलोनी में घूमते रहे और रोकने पर भी सही जवाब नहीं दे पाए। कॉलोनी के कई परिवारों ने बताया कि नशे में होने के कारण उनका व्यवहार भी काफी असामान्य था, जिस वजह से कॉलोनी में तनाव का माहौल बन गया था।
अगली सुबह कारतूस मिलने से कॉलोनी में दहशत
रविवार की इस घटना के ठीक अगले दिन, सोमवार सुबह कॉलोनी के एक घर के बाहर कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई। कारतूस मिलने की खबर कुछ ही मिनटों में पूरे कॉलोनी में फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए।
निवासियों का कहना है कि ये कारतूस उसी युवक-युवती द्वारा फेंके गए हो सकते हैं, जिन्हें एक दिन पहले पकड़ा गया था। हालांकि अभी यह दावा साबित नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग इसे गंभीर सुरक्षा खतरा मान रहे हैं।
निवासियों में बढ़ी चिंता, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी
कॉलोनीवासियों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। लोग अब रात में बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। कॉलोनी के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने, रात गश्त तेज करने और कॉलोनी के मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी लगाने की मांग की है।
पुलिस की जांच जारी
पुलिस ने कारतूस को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी के नंबर के आधार पर भी छानबीन जारी है और कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि घटना से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी में लगातार दो दिनों में हुई इन घटनाओं ने लोगों में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस की जांच रिपोर्ट का कॉलोनीवासियों को बेसब्री से इंतजार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।