    चंडीगढ़ में Rule Break! विदाउट हेलमेट ड्राइविंग और ट्रिपल राइडिंग सबसे ज्यादा; एक साल के आंकड़ों से जानें सच्चाई

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप इस साल पिछले साल की तुलना में दोगुने ड्राइविंग लाइसें ...और पढ़ें

    राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। स्मार्ट पुलिस और हर चौक-चौराहे पर सीसीटीवी, तमाम तामझाम के बावजूद ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले मान नहीं रहे।यही वजह है कि पढ़े-लिखों के शहर में इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुए। रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) के आंकड़ों के अनुसार, बिना हेलमेट वाहन चलाना लाइसेंस निलंबन का सबसे बड़ा कारण रहा, जबकि इसके बाद ट्रिपल राइडिंग के मामले सामने आए।

    इससे भी बड़ी हिम्मत यह देखिये की बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद चालान का भुगतान नहीं किया जाता। आरएलए अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन साल में करीब साढ़े सात लाख चालान लंबित हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है।

    आरएलए प्रभारी प्रद्युमन सिंह का कहना है कि कई बार याद दिलाने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों में जुर्माना नहीं भरा है। एक बार फिर से अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी।

    वर्ष 2025 में किस उल्लंघन पर कितने लाइसेंस निलंबित                        

    • अब तक             648
    • बिना लाइसेंस       425
    • ट्रिपल राइडिंग      102 
    • मोबाइल फोन यूज  21
      नोट : रेड लाइट जंपिंग के किसी भी मामले में लाइसेंस निलंबन नहीं किया गया।

    वर्ष 2024 में किस उल्लंघन पर कितने लाइसेंस निलंबित      

    • बिना हेलमेट              196
    • नशे में ड्राइविंग            55
    • तेज गति                  20
    • मोबाइल फोन यूज         09 

    जानें क्या कहता है नियम

    मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 के तहत नशे में वाहन चलाने, तेज गति, रेड लाइट जंपिंग और मोबाइल फोन का उपयोग जैसे गंभीर अपराधों पर ड्राइविंग लाइसेंस को छह महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। वहीं, बिना हेलमेट वाहन चलाने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाता है।

    8 लाख 88 हजार वाहन हैं पंजीकृत

    प्रशासन के अनुसार आरएलए विभाग के पास अब तक 8 लाख 88 हजार वाहन पंजीकृत है। साल 2025 में 21028 वाहन पंजीकृत हुए थे जिसमे हर कैटेगरी के वाहन शामिल है। शहर में चालान ऑनलाइन भुगतने की भी सुविधा है। शहरवासियों के साथ साथ दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के चालान भी कटते हैं। 

    47 प्रमुख चौराहों पर 225 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) कैमरे लगे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आईटीएमएस कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियम उल्लंघनों की पहचान तेजी से हो रही है। 

    किस वर्ष कितने चालान हुए

    वर्ष               चालान
    2020           1,81,558
    2021           2,42, 937
    2022           6,03,118
    2023           9,93,558
    2024           9,95, 797

    पिछले वर्षों का यह आंकड़ा भी समझें

    आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 457, नशे में वाहन चलाने पर 74, ओवरस्पीडिंग पर 107 और मोबाइल फोन के उपयोग पर 18 लाइसेंस निलंबित किए गए थे। साल 2022 में यह संख्या और अधिक रही, जब कुल 1,139 लाइसेंस निलंबित हुए, जिनमें 689 बिना हेलमेट, 286 ओवरस्पीडिंग, 62 मोबाइल फोन उपयोग, 22 नशे में ड्राइविंग और 28 रेड लाइट जंपिंग के मामले शामिल थे।सबसे अधिक लाइसेंस निलंबन 2021 में दर्ज किए गए थे, जब कुल 4,057 लाइसेंस निलंबित हुए थे।