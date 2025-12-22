चंडीगढ़ में Rule Break! विदाउट हेलमेट ड्राइविंग और ट्रिपल राइडिंग सबसे ज्यादा; एक साल के आंकड़ों से जानें सच्चाई

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। स्मार्ट पुलिस और हर चौक-चौराहे पर सीसीटीवी, तमाम तामझाम के बावजूद ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले मान नहीं रहे।यही वजह है कि पढ़े-लिखों के शहर में इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुए। रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) के आंकड़ों के अनुसार, बिना हेलमेट वाहन चलाना लाइसेंस निलंबन का सबसे बड़ा कारण रहा, जबकि इसके बाद ट्रिपल राइडिंग के मामले सामने आए।

इससे भी बड़ी हिम्मत यह देखिये की बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद चालान का भुगतान नहीं किया जाता। आरएलए अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन साल में करीब साढ़े सात लाख चालान लंबित हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है।

आरएलए प्रभारी प्रद्युमन सिंह का कहना है कि कई बार याद दिलाने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों में जुर्माना नहीं भरा है। एक बार फिर से अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी।

वर्ष 2025 में किस उल्लंघन पर कितने लाइसेंस निलंबित अब तक 648

बिना लाइसेंस 425

ट्रिपल राइडिंग 102

मोबाइल फोन यूज 21

नोट : रेड लाइट जंपिंग के किसी भी मामले में लाइसेंस निलंबन नहीं किया गया। वर्ष 2024 में किस उल्लंघन पर कितने लाइसेंस निलंबित बिना हेलमेट 196

नशे में ड्राइविंग 55

तेज गति 20

मोबाइल फोन यूज 09 जानें क्या कहता है नियम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 के तहत नशे में वाहन चलाने, तेज गति, रेड लाइट जंपिंग और मोबाइल फोन का उपयोग जैसे गंभीर अपराधों पर ड्राइविंग लाइसेंस को छह महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। वहीं, बिना हेलमेट वाहन चलाने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाता है।

8 लाख 88 हजार वाहन हैं पंजीकृत प्रशासन के अनुसार आरएलए विभाग के पास अब तक 8 लाख 88 हजार वाहन पंजीकृत है। साल 2025 में 21028 वाहन पंजीकृत हुए थे जिसमे हर कैटेगरी के वाहन शामिल है। शहर में चालान ऑनलाइन भुगतने की भी सुविधा है। शहरवासियों के साथ साथ दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के चालान भी कटते हैं।

47 प्रमुख चौराहों पर 225 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) कैमरे लगे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आईटीएमएस कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियम उल्लंघनों की पहचान तेजी से हो रही है। किस वर्ष कितने चालान हुए वर्ष चालान

2020 1,81,558

2021 2,42, 937

2022 6,03,118

2023 9,93,558

2024 9,95, 797