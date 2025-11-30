चंडीगढ़ में अतिक्रमण की समस्या जड़ से होगी खत्म, वाहन-सामान जब्त कर दोगुना जुर्माना, दोहराने पर FIR, बदलेगा नियम

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। शहर में अतिक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए नगर निगम ने और सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अब अगर कोई वाहन या सामान जब्त होता है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाने के साथ शपथ पत्र भी लिया जाएगा।

शपथ पत्र में यह लिखकर देना होगा कि अब वह चंडीगढ़ निगम की सीमा में कहीं अतिक्रमण या अवैध वेंडर का काम नहीं करेंगे। अगर फिर ऐसा करते कहीं पकड़े गए तो पुलिस केस दर्ज होगा साथ ही जब्त वाहन भी नहीं छूट सकेगा।

इसके लिए निगम नियमों को और सख्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। अभी तक जुर्माना भरने के बाद सामान वाहन छूट जाते हैं। कई आइसक्रीम, शेक बेचने और दूसरे मोडिफाइड वाहन अतिक्रमण करते पकड़े जाते हैं। अब उन्हें हटाने के लिए निगम ने नियम सख्त करने का निर्णय लिया है।

कमिश्नर अमित कुमार ने अतिक्रमण शाखा को यह प्रविधान करने के आदेश दिए हैं। शहर का कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां ऐसे वाहन या अवैध वेंडर नहीं हैं। निगम ने लगातार अभियान चलाकर ऐसे बहुत से वाहनों को जब्त भी कर रखा है। बता दें कि इन वाहनों को छुड़वाने के लिए सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी एक प्रस्ताव लेकर आए थे।

जिस पर यह निर्णय हुआ कि वाहन इस शर्त पर छोड़े जाएंगे कि वह नगर निगम की सीमा में दोबारा कभी नहीं लगाएंगे। ऐसा करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज होगी। हालांकि, ज्वाइंट कमिश्नर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि बायलाज में ऐसे वाहनों को छोड़ने का प्रविधान है ही नहीं।

सेक्टर-19, 22 और 15 में फिर बढ़ने लगा अतिक्रमण नगर निगम ने पिछले एक वर्ष में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए मार्केट की सूरत ही बदल दी। अतिक्रमण से अंटे कारीडोर अब सांस लेने लगे हैं। पार्किंग में फड़ी नहीं लग रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर सेक्टर-19, 22 और 15 की मार्केट में अतिक्रमण बढ़ने लगा है।

शोरूम के आगे कारीडोर तक फिर से बिकने लगे हैं। पहले इन मार्केट में शोरूम के सामने कारीडोर का एक-एक इंच बिका था। बड़ी मुश्किल से इसे खाली कराया गया था। हालांकि पिछले सप्ताह अभियान चलाकर इस अतिक्रमण पर जमकर चालान किए गए।