चंडीगढ़ में कुत्ते पालना हुआ मुश्किल, अब अपनी मर्जी से नहीं रख सकेंगे डॉग, क्या कहता है नया नियम?

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। डॉग लवर हैं और घर में कई कुत्ते रखे हुए हैं। यह शौक और प्यार अब आपको महंगा पड़ेगा।आप अपनी मर्जी से घर में कुत्ते नहीं रख सकते। घर में कितने कुत्ते रख सकते हैं यह आपके घर का आकार तय करेगा। अगर घर छोटा है तो एक से अधिक कुत्ता नहीं रख सकते। कई लोग छोटे घर में भी सदस्यों से अधिक कुत्ते रखते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, घर चाहे कनाल को हो तो भी कुत्तों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डाग बायलाज में यह प्रविधान किया गया है। घर के आकार के हिसाब से कुत्तों की संख्या तय की गई है। मरले और कनाल के हिसाब से घरों में एक से चार कुत्ते रखे जा सकेंगे।

बायलाज का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी 500 से दस हजार रुपये तक लगेगा। कई बार नियम तोड़ने पर समन भी किया जा सकता है। चार बार से ज्यादा चालान होते हैं, तो कुत्ते को इंपाउंड किया जाएगा। इन बायलाज को 11 मार्च 2024 को निगम सदन में मंजूरी दी थी। उसके बाद से ही प्रशासन के पास मंजूरी के लिए अटके थे। अब इनकी अधिसूचना जारी होने के बाद यह पूरे शहर में लागू हो गए हैं।।

जानिए किस घर में कितने कुत्ते रख सकते हैं पांच मरले तक1 कुता (अगर अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम तीन कुत्ते) पांच से 12 मरले तक 02 कुत्ते (अगर अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम तीन कुत्ते)12 मरले से एक कनाल तक 03 कुत्ते इसमें एक स्ट्रे अपनाना होगा (अलग फ्लोर पर एक परिवार से अधिक तो अधिकतम 5 कुत्ते, उनमें दो स्ट्रे)