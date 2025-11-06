Language
    कराची से बोल रही हूूं, 17 करोड़ नहीं दिए तो फोटो वायरल कर दूंगी, सात पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कराने वाले चंडीगढ़ निवासी डॉक्टर को धमकी

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:21 PM (IST)

    चंडीगढ़ में सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले एक डॉक्टर को वॉटसएप कॉल कर धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने लड़की की आवाज में बात की और 17 करोड़ रुपये मांगे हैं और पैसे न देने पर डॉक्टर की तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी है। डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    डॉक्टर के वॉट्सएप नंबर पर आई धमकी भरी कॉल।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंस्पेक्टर समेत सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराने वाले सेक्टर-21 निवासी डाॅ. मोहित धवन को एक लड़की की आवाज में वाॅट्सएप काॅल कर 17 करोड़ रुपये मांगे गए। बताया गया कि कराची से कॉल है और रुपये नहीं दिए तो फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी।

    डाॅ. धवन ने तुरंत साइबर सेल थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर डाॅक्टर के मोबाइल फोन की जांच की और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में यह मामला साइबर ब्लैकमेलिंग और धमकी का प्रतीत हुआ।

    पुलिस जांच में जानकारी मिली कि काॅल पाकिस्तान से नहीं, बल्कि राजस्थान के भरतपुर से की गई थी। काॅल करने वाले युवक ने अपनी आवाज बदलकर युवती की आवाज में बात की, ताकि डाॅक्टर को भ्रमित किया जा सके और ब्लैकमेलिंग सफल हो सके।

    साइबर सेल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वाट्सएप कंपनी को पत्र लिखा है और काॅल से जुड़ी तकनीकी जानकारी मांगी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी टीम आरोपित की पहचान और लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है।

    डाॅ. मोहित धवन हाल ही में इंस्पेक्टर समेत सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई में किडनैपिंग केस दर्ज करवाने को लेकर चर्चा में आए थे। अब पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।