कराची से बोल रही हूूं, 17 करोड़ नहीं दिए तो फोटो वायरल कर दूंगी, सात पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कराने वाले चंडीगढ़ निवासी डॉक्टर को धमकी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंस्पेक्टर समेत सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराने वाले सेक्टर-21 निवासी डाॅ. मोहित धवन को एक लड़की की आवाज में वाॅट्सएप काॅल कर 17 करोड़ रुपये मांगे गए। बताया गया कि कराची से कॉल है और रुपये नहीं दिए तो फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी।

डाॅ. धवन ने तुरंत साइबर सेल थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर डाॅक्टर के मोबाइल फोन की जांच की और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में यह मामला साइबर ब्लैकमेलिंग और धमकी का प्रतीत हुआ।

पुलिस जांच में जानकारी मिली कि काॅल पाकिस्तान से नहीं, बल्कि राजस्थान के भरतपुर से की गई थी। काॅल करने वाले युवक ने अपनी आवाज बदलकर युवती की आवाज में बात की, ताकि डाॅक्टर को भ्रमित किया जा सके और ब्लैकमेलिंग सफल हो सके।

साइबर सेल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वाट्सएप कंपनी को पत्र लिखा है और काॅल से जुड़ी तकनीकी जानकारी मांगी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी टीम आरोपित की पहचान और लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है।