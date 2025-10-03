अमेरिकी डॉलर के नाम पर थमा दिया रद्दी से भरा थैला, चंडीगढ़ में डॉक्टर के साथ ठगी; केस दर्ज

चंडीगढ़ के सेक्टर-40 में डॉक्टर अशोक गुप्ता को अमेरिकी डॉलर दिलाने के नाम पर एक युवक ने 1 लाख 10 हजार रुपये की ठगी की। आरोपित ने डॉक्टर को अखबार से भरा थैला देकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर मलोया थाना पुलिस ने आरोपित दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर गुप्ता को डॉलर की जरूरत थी और दीपक ने इसका फायदा उठाया।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-40 निवासी और पेशे से डॉक्टर अशोक गुप्ता से एक युवक ने अमेरिकी डॉलर दिलवाने के नाम पर 1 लाख 10 हजार रुपये की ठगी कर ली। आरोपित युवक डॉक्टर को अखबार से भरा थैला थमाकर मौके से फरार हो गया। मामले की शिकायत पीड़ित ने मलोया थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डॉ. अशोक गुप्ता पिछले 45 साल से मलोया में क्लिनिक चला रहे हैं। कुछ समय पहले उनकी क्लिनिक पर एक युवक मरीज बनकर आया और उसने अपना नाम दीपक बताया। वह कई दिनों तक इलाज के बहाने क्लिनिक पर आता रहा और डॉक्टर से दवाइयां लेता रहा। इस दौरान डाक्टर और युवक के बीच बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच फोन पर भी संपर्क होने लगा।

धीरे-धीरे दीपक ने डॉक्टर को बताया कि वह अमेरिकी डॉलर दिलवाने का काम करता है। संयोग से कुछ दिनों बाद डॉक्टर के परिवार को डालर की जरूरत पड़ी। ऐसे में डॉक्टर ने आरोपित से संपर्क साधा। डॉ. गुप्ता के अनुसार 12 सितंबर को उन्होंने आरोपित दीपक से बात की। इसके बाद दीपक ने उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे डड्डू माजरा स्थित तिकोना पार्क बुलाया।

डॉक्टर तय समय पर वहां पहुंचे तो आरोपित के साथ एक महिला भी मौजूद थी, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वहां डाक्टर ने आरोपित को 1 लाख 10 हजार रुपये नकद दे दिए। इसके बदले दीपक ने उन्हें एक थैला सौंपा और कहा कि इसमें अमेरिकी डॉलर हैं। डॉक्टर ने बिना थैला खोले उसे ले लिया और क्लिनिक लौट आए।