    चंडीगढ़ में दीवाली पर दिल दहला देने वाली वारदात, बेटे ने मां का बेरहमी से काटा गला, चाकू से 16 बार किए वार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:16 PM (IST)

    चंडीगढ़ में दिवाली के दिन एक दुखद घटना सामने आई, जहाँ एक बेटे ने अपनी मां की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने मां के गले पर 16 बार वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    Hero Image

    दिवाली पर चंडीगढ़ में खूनी खेल: बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दीवाली की सुबह जब लोग त्योहार की खुशियों में डूबे हुए थे, उसी समय सेक्टर 40 से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक 55 वर्षीय महिला सुशीला नेगी की बेटे रवि नेगी ने कथित रूप से चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आरोपित ने मां के गले पर चाकू से 16 वार किए। वारदात के बाद आरोपित ने घर से निकलकर दोस्त को फोन किया और उससे कहा कि उसे जरूरी काम है और उसकी गाड़ी चाहिए, जिसके बाद आरोपित दोस्त की कार लेकर भाग गया।

    आरोपी सोनीपत से गिरफ्तार

    पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे सोनीपत (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार सुबह करीब सात बजे की है। पड़ोसियों ने बताया कि दीवाली की सुबह अचानक सुशीला के घर से तेज चीखने की आवाजें आई।

    जब लोग वहां पहुंचे तो घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। बार-बार आवाज देने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद एक पड़ोसी आकाश बैंस छत के रास्ते घर के अंदर घुसा तो देखा कि सुशीला फर्श पर खून के सागर में लथपथ पड़ी थी। उनकी गर्दन पर गहरे घाव के निशान थे। वहीं, आरोपित रवि नेगी खून से लथपथ हाथ में चाकू लेकर वहां से भाग निकला।

    घटना की सूचना तुरंत 112 कंट्रोल रूम पर दी गई। सूचना मिलते ही सेक्टर-39 थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम ने के लिए जीएमएसएच-16 भेजा और इलाके को घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। जांच में सामने आया कि सुशीला का छोटा बेटा रवि नेगी घटना के बाद से घर से गायब था। उसने ही मां की गला रेतकर हत्या की और वारदात में इस्तेमाल चाकू लेकर फरार हो गया।

    मानसिक रूप से था युवक गिरफ्तार

    युवक मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। उसकी पत्नी और बेटी उससे अलग रहती है। करीब छह महीने पहले वह मां के साथ रहने के लिए वापस सेक्टर- 40 में आया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार रवि का स्वभाव चिड़चिड़ा था और वह
    अक्सर मोहल्ले वालों तथा परिवार से झगड़ता रहता था।

    आरोपित ने पुलिस जांच में बताया कि मां उसका इलाज तंत्र-मंत्र और अन्य तरीकों से करवा रही थी, जिससे वह काफी परेशान था। इसी वजह से उसने गुस्से में आकर मां को मार दिया। जान बचाने के लिए मा दूसरे कमरे में भागी थी। लेकिन आरोपित ने पीछा नहीं छोड़ा और गला रेत दिया।